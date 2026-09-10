Mindaugas Sinkevičius: skyrybos jau turbūt būtų antrosios...

„Aš asmeniškai nusiteikęs dėti pastangas, kad L. Asadauskaitė liktų mūsų bendruomenės narė, liktų frakcijoje. Jeigu bus apsispręsta jos pačios kitaip, na, tai, žinoma, jos valia“, – ketvirtadienį Seime žurnalistams kalbėjo premjeras.
„Išsiskirsime, tai išsiskirsime, bet reikia išsiskirti gražiuoju, nes neaišku, kada vėl suves gyvenimas dirbti kartu“, – pridūrė jis.
Tiesa, atsakinėdamas į klausimus dėl bendrapartietės, M. Sinkevičius užsiminė, kad toks išsiskyrimas L. Asadauskaitei-Zadneprovskienei nebūtų pirmasis.
„Skyrybos jau turbūt būtų antrosios...Na, turbūt referuoju gal ne visai korektiškai į asmeninio gyvenimo skyrybas“, – sakė premjeras.
Skyrybos jau turbūt būtų antrosios...Na, turbūt referuoju gal ne visai korektiškai į asmeninio gyvenimo skyrybas.
2026-ųjų gegužę žiniasklaidoje skelbta apie jos ir penkiakovininko Andrejaus Zadneprovskio skyrybas.
Kaip skelbta, iš Seimo Jaunimo ir sporto reikalų komisijos pirmininkės pareigų patraukta olimpietė L. Asadauskaitė-Zadneprovskienė teigė kol kas liekanti Lietuvos socialdemokratų partijoje (LSDP). Vis dėlto parlamentarė pridūrė, kad galutinį sprendimą dėl savo ateities priims po pokalbio su premjeru bei švietimo, mokslo ir sporto ministre Raminta Popoviene.
Pastarąjį trečiadienį parlamentarė šiuo klausimu susitiko su Seimo pirmininku Juozu Oleku. Po susitikimo ji teigė esą parlamento vadovas konkrečių pažadų jai nepateikė, tačiau ragino tęsti darbus sporto srityje.
Vis dėlto politikė neslėpė nusivylimo premjeru M. Sinkevičiumi. Pasak jos, anksčiau premjeras prašė likti komisijos pirmininkės pareigose iki rudens, tačiau vėliau ji iš šios pozicijos buvo patraukta.
ELTA primena, kad Seimo Jaunimo ir sporto reikalų komisijos pirmininko poste L. Asadauskaitę-Zadneprovskienę pakeitė socdemas Algimantas Radvila.
M. Sinkevičius anksčiau teigė, kad pokyčius lėmė priekaištai dėl komisijos darbo tempo ir stringančių su sportu susijusių teisės aktų.
Anot jo, pastabų dėl komisijos darbo buvo sulaukta iš Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos (ŠMSM).
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