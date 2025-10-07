 Mindaugas Sinkevičius neatmeta, jog gali tekti iš naujo svarstyti koalicijos sudėtį

2025-10-07 18:34
Paulius Perminas (BNS)

Socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius sako neatmetantis, jog partijai savaitgalį susirinkus į tarybą, joje bendruomenė gali kelti klausimus dėl tolimesnės koalicijos sudėties.

Mindaugas Sinkevičius
Mindaugas Sinkevičius / P. Permino/BNS nuotr.

„Mes galvojame, kad, reiktų išlaikyt tam tikrą pauzę ir apsispręsti, kaip mes judame toliau. (...) Mano supratimu, iš to, ką aš girdžiu, iš protestuojančios pilietinės visuomenės, kad turbūt nebe Kultūros ministerija yra problema. Tai yra koalicijos partneris yra problema valstybės valdymui“, – žurnalistams antradienį kalbėjo jis.

„Reikia atsakingai labai viską pasverti ir todėl šimtai galvų vienoje vietoje ir atvira diskusija, ji, manau, kad leis turėti subalansuotą sprendimą“, – teigė socdemų pirmininkas.

Pasak M. Sinkevičiaus, dabartinė politinė situacija – sudėtinga, o tvyranti įtampa slegia.

 

