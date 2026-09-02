Mindaugas Sinkevičius: lauksiu rezultato

„Pasitikiu Kęstučio Budrio iniciatyva, pažintimis, taktu, diplomatiniais gebėjimais ir tikiu, kad jis realizuos tai, kas Vyriausybės programoje įrašyta. Neignoruos, ne kažkaip nutolins, bet tiesiog realizuos, ir lauksiu to rezultato“, – trečiadienį transliuotame „Žinių radijo“ interviu kalbėjo M. Sinkevičius.
„Tikiuosi, diplomatinių santykių atkūrime mes turėsime tam tikrą pažangą, noriu tikėti, iki mūsų pirmininkavimo“, – pažymėjo jis.
BNS rašė, kad Lietuva ES Tarybai pirmininkaus 2027 metų pirmąjį pusmetį.
Birželį Seimo Užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas teigė, jog Lietuvai pirmininkaujant ES Tarybai, K. Budrys greičiausiai nebebus ministru.
Paklaustas, ar pirmininkauti Lietuva pradės su nauju diplomatijos vadovu, M. Sinkevičius sakė, kad „pokyčiai visą laiką gali būti“, bet pabrėžė „norintis išlaikyti stabilumą“.
„Turime ypač pirmininkavimo metu išlaikyti politinį veidą, neįklimpti į kažkokias turbulencijas, pokyčius dėl pokyčio. (...) Dabar pradėti vėl kažką kaitalioti nematyčiau prasmės. Ir objektyviai nėra argumentų, kodėl reikėtų tą daryti“, – Žinių radijui nurodė premjeras.
Kaip skelbė BNS, valdantieji pastaruoju metu aktyviau kalba apie santykių su Kinija normalizavimą iki tokio diplomatinio atstovavimo lygio, kokį turi kitos ES valstybės, tačiau kol kas tai nedavė praktinių rezultatų.
Parlamento vadovas Juozas Olekas po susitikimo su K. Budriu rugpjūčio pradžioje teigė matantis pažangą siekiant normalizuoti Vilniaus ir Pekino santykius.
Valstybių dvišaliai santykiai pašlijo 2021 metais, kai Lietuva leido Taivanui šalyje atidaryti Taivaniečių atstovybę.
Sako pasitikintis švietimo ministre
Prezidentui Gitanui Nausėdai kritikuojant švietimo ministrės darbą, premjeras M. Sinkevičius sako pasitikintis ministre ir matantis jos pastangas.
„Aš ministre pasitikiu ir matau jos darbus ir pastangas“, – trečiadienį transliuotame „Žinių radijo“ interviu sakė ministras pirmininkas.
„Įprastai švietimo sistema tokia gal ir inertiška, ir daug turime paveldo iš praeities, ir kartais net ir natūralu, kad vienos kadencijos pritrūksta situacijai pakeisti. Bet pastangas aš matau ir manau, kad dar yra pakankamai laiko per dvejus metus, turint tai kaip prioritetą“, – kalbėjo jis.
Taip jis kalbėjo šalies vadovui pareiškus, kad jis norėtų paklausti švietimo ministrės, ar ji nori spręsti problemas, ar imituoti jų sprendimą.
Reaguodama į prezidento kritiką pati R. Popovienė teigė, kad gerbia prezidento nuomonę, tačiau problemų sprendimas tikrai nėra imituojamas.
Be to, M. Sinkevičius teigė norintis labiau įsitraukti į švietimo politiką, pabrėžė, kad ši sritis – prioritetas.
„Pats inicijavau darbo grupę, kuriai vadovaus ministrė, norime peržiūrėti visą švietimo sistemą, pasižiūrėti tas ydas, negalvoti apie kažkokias reformas eilines, bet tiesiog pasižiūrėti, kur yra skausmo taškai, kur yra bėdos ir kaip jas galima operatyviai chirurginio skalpelio intervencijos būdu išspręsti“, – sakė premjeras.
Pirmadienį minėta darbo grupė buvo susirinkusi į pirmąjį posėdį.
Vyriausybės vadovas akcentavo, kad turi būti sumažinta atskirtis tarp mokinių iš dideles ir mažas pajamas gaunančių šeimų.
„Kalbėdamas apie švietimą, aš kalbu apie tai, kad mūsų mokiniai, mūsų jaunuoliai turėtų turėti galimybę visi, nepriklausomai nuo savo gyvenamosios vietos, tėvų finansinės padėties, turėti vienodą startą“, – teigė M. Sinkevičius.
„Matau nemažai tokio elitizmo, žinote, kas veda savo vaikus į privačias mokyklas, kažkas regionuose tokios galimybės nei turi finansiškai, nei tiesiog pajėgia. Ir tada atsiranda takoskyra dviejų Lietuvų ar kelių Lietuvų, o norisi, kad iš tikrųjų nepriklausomai nuo geografijos, nuo finansinės šeimos padėties, kad mūsų kiekvienas vaikas turėtų, jei ne lygų, tai bent jau panašų startą savo gyvenimui, savo karjerai“, – kalbėjo politikas.
Premjeras taip pat patikino manantis, kad visuomenė klaidingai interpretavo R. Popovienės pasisakymus apie mokytojų algas.
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