Mindaugas Sinkevičius: įtampa auga

„Įtampa, aišku, kad auga, aišku, kad ir buvo kalbėta su visomis institucijomis, vidaus saugumo, ypač apie (planuojamas – BNS) spalio 3 dienos iniciatyvas ir mitingus Nepriklausomybės aikštėje. Tą situaciją, man atrodo, mes, kaip visuomenė – ir politikai ypač – turėtume ieškoti (būdų), kaip deeskaluoti“, – BNS pirmadienį sakė premjeras.
Anot M. Sinkevičiaus, „įvairūs įvykiai, kurie buvo Kaune ir Vilniuje, neabejotinai išprovokuoti imigracijos temų“, todėl jis pavedė vidaus reikalų ministrui Martynui Katelynui paruošti planą, kaip bus kontroliuojama imigracija.
„Esu pavedęs vidaus reikalų ministrui paruošti, paruošti būdą ir planą, kaip mes, kaip valstybė, imsimės kontroliuoti imigracijos temą“, – aiškino ministras pirmininkas.
Kaip BNS vėliau patikslino jo patarėjas Gedas Salyga, ministro paprašyta parengti kompleksinį planą: kaip griežčiau valdyti tiek imigraciją, tiek galinčias kilti įtampas.
Savo ruožtu M. Katelynas kiek anksčiau pirmadienį žurnalistams sakė, jog migrantų kvotų sistema yra neveikianti ir siūlymai yra ruošiami.
„Turiu pripažinti, kad kvotų sistema yra neveikianti ir reikėtų galvoti apie platesnius pokyčius, apie kuriuos jau galvoju ir yra ruošiamas variantas. Tikiuosi, kad artimoje ateityje bus galima apie tai pakalbėti plačiau“, – nurodė M. Katelynas.
Spalio 3 dieną sostinėje planuojama „Nacionalinio susivienijimo“ organizuojama protesto akcija prieš masinę imigraciją. Ja, kaip skelbiama, bus reikalaujama griežtinti nusikaltusių užsieniečių deportaciją, uždaryti migrantų įdarbinimo centrus užsienio šalyse, mažinti bendrą leidžiamą migrantų kvotą.
BNS skelbė, kad rugsėjo viduryje Vilniuje, Etmonų gatvėje, viešai galimai buvo deginama islamo išpažinėjų pagrindinė religinė knyga – Koranas. Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl chuliganizmo.
Incidentas fiksuotas ir Kaune – rugsėjo viduryje per musulmonų pamaldas Ramybės parke, prie mečetės, atvyko baikeriai, kurie garsiai leido muziką, triukšmavo motociklais, skandavo patriotinius šūkius, demonstravo atsivežtą kiaulės galvą.
Kauno apskrities policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl kurstymo prieš bet kokią žmonių grupę ir trukdymo atlikti religines apeigas.
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