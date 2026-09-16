Matjošaitytės pėdsakas – „Nemuno aušros“ dokumentuose

Dabar Laura Matjošaitytė – Vyriausiosios rinkimų komisijos narė. Prieš tai, dirbdama advokate, ji konsultavo „Nemuno aušros“ partiją, tačiau norėjo tai nuslėpti.
„Žinoma, kad labai nesmagi situacija“, – komentavo VRK pirmininkė Lina Petronienė.
„Delfi“ gavo laišką, kurį 2024 metais, prieš Seimo rinkimus, L. Matjošaitytė siuntė „Nemuno aušros“ vicepirmininkui Robertui Puchovičiui. Jame buvo jos parengtas partijos atsakymas VRK dėl finansavimo šaltinių. Tame pačiame laiške ji prašė R. Puchovičiaus jos atsakymą perkelti į „Word“ dokumentą, „kad neliktų jos metaduomenų“. Tačiau, panašu, R. Puchovičius to nepadarė.
„Tikrai metaduomenų, kol nėra kažkokių įtarimų, netikriname“, – paaiškino L. Petronienė.
VRK savo dokumentus patikrino ir L. Matjošaitytės pėdsaką rado.
„Ir iš tiesų matome, kad tas raštas 2024 metų rugsėjo mėnesį, kuris mums buvo atsiųstas nagrinėjant partijos 2024 metų nario mokesčio klausimą, buvo rengtas Lauros Matjošaitytės. Metaduomenys tai rodo“, – patvirtino L. Petronienė.
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Nei „Nemuno aušra“, nei L. Matjošaitytė to nedeklaravo.
„Tai aš jau skaičiau spaudoje. Bet ar čia yra problema? Manęs tikrai nekonsultavo. Jeigu partiją konsultavo, tai reikės išsiaiškinti“, – sakė „Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis.
„Aš visų dalykų neatsimenu, bet dabar tikrai tokio laiško paieškosiu“, – komentavo R. Puchovičius.
„Partija iki šiol neigė tas konsultacijas“, – teigė L. Petronienė.
Kai L. Matjošaitytė jau tapo VRK nare, nuo su „Nemuno aušra“ susijusių klausimų nenusišalino. Tiesa, kai VRK svarstė klausimą, susijusį su jos rengtu atsakymu, komisijoje jos dar nebuvo.
„Tuo metu ji nedalyvavo. O po to dar turėjome tris sprendimus dėl „Nemuno aušros“, tai ji juose dalyvavo. Su tuo tyrimu, kuriam ji rašė atsakymą, du tyrimai neturi jokios sąsajos. Vienas tyrimas šiek tiek turi sąsają“, – aiškino L. Petronienė.
Kai VRK, L. Matjošaitytei jau esant komisijoje, sprendė dėl „Nemuno aušros“ kampanijos finansavimo, per dalį balsavimų ji pritarė, kad partija padarė pažeidimų, o per dalį susilaikė. Anksčiau L. Matjošaitytė teigė, kad iš „Nemuno aušros“ pinigų negavo.
„Jokių sutarčių su Laura Matjošaityte nebuvo sudaryta ir apie kažkokį atlygį taip pat nebuvo kalbėta, nes turbūt tuo metu partija nusprendė nepasirinkti jos paslaugų“, – nurodė R. Puchovičius.
„Ne VRK narė, o advokatė, kiek suprantu, konsultavo. O kur pažeidimas, nelabai suprantu. Deklaruoji, jeigu kažką darai, jeigu atlygį gavai ar dar kažką“, – komentavo R. Žemaitaitis.
Anksčiau L. Matjošaitytė buvo VRK pirmininkė. Į komisiją ji sugrįžo, kai jos kandidatūrą pateikė „Nemuno aušros“ deleguotas tuometis teisingumo ministras Rimantas Mockus.
„Jeigu jau nebėra Lietuvoje prie ko prisikabinti, tai esu švarus kaip baltas lapas. Baikit. Nu kur jūs, išprotėjot? Tai gal Reznikovui irgi mokėjau grynais ir pareigas daviau? Proto biškį tegul imasi, kas tokias nesąmones šneka“, – piktinosi R. Žemaitaitis.
VRK narius atšaukia Seimas. Konservatoriai dabar žada to imtis.
„Tai verčia atsakingiau žiūrėti ir principingiau vertinti tai, kas paaiškėja. Mūsų frakcija yra apsisprendusi inicijuoti Seime procedūrą, kad ši VRK narė būtų atleidžiama iš pareigų“, – pareiškė Seimo narys Mindaugas Lingė.
„Diskutuosime. Aš dar nesusipažinęs su ta medžiaga, kuri yra pateikta. Kaip čia gali būti, kokie sprendimai gali būti. Matyt, artimiausioje ateityje pasitarsime“, – sakė Seimo pirmininkas Juozas Olekas.
„Tai konservatorių teisė viską inicijuoti“, – pridūrė R. Žemaitaitis.
LNK žinioms su L. Matjošaityte susisiekti nepavyko.
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