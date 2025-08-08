Malinauskas prakalbo apie Ruginienę: tikiuosi, kad bus kas ją paprotins

Apie kandidatę į premjerus I. Ruginienę, ir kaip jai gali toliau sektis, kalbėjo apžvalgininkas Skirmantas Malinauskas.
– Jūs pats esate dirbęs su premjeru, tad tikrai žinote, kaip viskas vyksta. Kas dabar laukia Ingos Ruginienės ir kaip jai bus – lengva ar sudėtinga – suformuoti 20-ąją Vyriausybę?
– Jeigu viskas nebūtų taip sustyguota ir suderinta iš anksto, sakyčiau, kad intrigos dar liktų. Dabar bus susitikimas su prezidentu, partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius jau anonsavo, kad kandidatūra aptarta ir prezidentui Gitanui Nausėdai tinka. O ir visi konkurentai, kai pasitraukia ir balsuoja už vieną, panašu, kad I. Ruginienei jokios įtampos nesukėlė.
– Spėjama, kad M. Sinkevičius pabijojo Andriaus Tapino ištraukto televizoriaus. Ar gali būti kokių nors baimių I. Ruginienei – kaip populiariai sakoma, skeletų spintoje? Kaip kad iškart jai tenka aiškintis dėl savo vizitų Rusijoje?
– Manau, kad visi turime mažesnių ar didesnių skeletų spintoje. Verta kalbėti ne apie I. Ruginienę. Jeigu esi žurnalistas ir turi informacijos, kuri svarbi visuomenei ir kompromituoja kokį nors politiką – nesuprantu, kodėl laikai tą informaciją, kol tas žmogus bus paskirtas į premjero pareigas. Gal reikia paviešinti informaciją. Pats tai darau – kai tik ateina informacija, ją viešinu, nes jei visa tai susidedi į stalčiukus ir lauki progos, kad galėtum išmesti į viešą erdvę – tai man labiau panašu į šantažą, nei į norą skaidrinti.
– Opozicija kalba apie jos patirtį, ypač – dėl užsienio politikos. Užsienio kalbų mokėjimas tikriausiai yra svarbus premjerui, nes tenka susitikinėti su skirtingų valstybių valdžia. I. Ruginienės anketoje parašyta, kad problemų šioje srityje neturėtų būti: anglų (įgudęs), rusų (įgudęs). Ar jūs girdėjote ponią I. Ruginienę kalbančią angliškai?
– Esu girdėjęs. Man teko su ja nemažai bendrauti. Žinau, kad ji net ukrainietiškai šiek tiek moka. Su kalbomis problemų tikrai nebus. Kur bus problemų – tai su gebėjimu orientuotis užsienio politikos klausimais. Kai tik ji taps premjere, jai reikės stiprios komandos, stiprių patarėjų klausimuose, kuriuose ji „plaukioja“ – užsienio politika bus vienas iš jų. Ji išmano socialinės apsaugos sritį, galbūt jai artimesni klausimai, susiję su ekonomika, finansais. Bet užsienio politika – tikrai ne ta sritis. Ji turi stiprų ministrą, ir jai reikia stiprių patarėjų.
Greičiausiai, jau jaučiasi kaip „Mis“, laimėjusi konkursą.
– I. Ruginienė nuo 2012 m. vienoje ar kitoje pozicijoje dirbo profsąjungose. Gal tai gali suponuoti, kad ji visada bus darbuotojų pusėje. Bet ar ši savybė netrukdys einant premjero pareigas – juk reikės kažką siūlyti ir verslui?
– Matau rizikas. Jeigu kalbėtume apie tai, kaip atrodo I. Ruginienė – nesuprantu, kas jai patarinėja, bet iš esmės ji jau trečiadienį išėjusi galėjo pasakyti, ką ji darys. Vietoj to, ji, greičiausiai, jau jaučiasi kaip „Mis“, laimėjusi konkursą. Nes girdime, kad turi vizijas, bet jų neįvardina, naujų temų nepasiūlo ir taip toliau. Sudėtingi klausimai permetami kitiems – tai tie klausimai, kurie yra sudėtingi. Jeigu važiuos tuo pačiu keliu kaip Gintautas Paluckas – darome mokesčių kilimą ir sakome, kad ekonomika augs lėčiau – tai turės bėdų. Nežinau, ar ji tai supranta, bet tikiuosi, kad bus kas ją paprotins.
– Vidinės partinės kovos visada kelia intrigas ir įvairias apkalbas. Jūsų nuomone – ko pritrūko Eugenijui Sabučiui?
– Manau, kad tai buvo tragikomedija, kas vyko socialdemokratų partijoje. Iš esmės viską sutvarkė Mindaugas Sinkevičius su savo komanda partijos valdyboje. Pats pasitraukė, nors iki tol kalbėjo, kad tikrai svarsto kandidatuoti į premjero poziciją, susitiko su prezidentu. Nežinau, kas jį išgąsdino – gal tai buvo šeimos nariai, pavyzdžiui, patyręs tėtis Rimantas Sinkevičius, kuris sakė: „Dabar pakiškime mažiau patyrusią politikę, kuri galbūt tą visą karštį sugers, o tu pasėdėk šone.“ Manau, kad tai keistas pasirinkimas iš jo pusės. Bet nesuprantu, kam kiti kandidatai buvo reikalingi, jeigu, ateinant balsuoti, visi iš jų pasitraukė. Net ponas E. Sabutis paskutiniu momentu savo kandidatūrą atsiėmė. Kai į tai žiūri – svarstai: kokia čia demokratija?
– O gal išsigando, kad I. Ruginienė nebenorės jo matyti Vyriausybėje?
– Manau, kad buvo paaiškinta labai paprastai – norime, kad I. Ruginienė turėtų kuo didesnį partijos narių palaikymą. I. Ruginienei dar reikės pateisinti pasitikėjimą. Tai nėra tas kandidatas, kuris visiems labai lengvai įtiktų. Pasižiūrėsime, kaip jai seksis. Bet panašu, kad partijoje lyderystės krizė – akivaizdi. O jeigu esi partijos pirmininkas – tai kandidatuok ir į premjerus. Pavyzdžiui, Robertas Duchnevičius, kuris pakvietė I. Ruginienę į partiją, kuris pasiūlė aukštą vietą sąraše, būdamas štabo vadovas, atsidūrė skandale dėl to, kaip socialdemokratai 150 tūkst. eurų perveda žmonos įmonei. Ateina žurnalistai, klausia naujos premjerės, ką apie tai ji mano – ji sako, kad neskaitė. Tai yra blogiausias atsakymas, koks gali būti.
– Kas bus su koalicija?
– Liks lygiai tokia pati. Visi pakedens plunksnas, pasistengs kuo garsiau papasakoti, kaip nesilaiko kėdžių, bet į jas bus įsikabinę maksimaliai. Galbūt tik „Nemuno aušra“ pakeis ministrus, nes akivaizdu, kad „Laisvės partijos“ ministras ir G. Palucko deleguotas ministras gali netikti, bet irgi gali būti, kad tik vieną keis.
