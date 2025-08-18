Lukas Savickas nemato galimybių tęsti darbo Vyriausybėje

Taip jis kalbėjo viešojoje erdvėje pasigirstant kalboms, jog nepaisant pokyčių koalicijoje naujajame Ministrų kabinete Energetikos ministerijai ir toliau galėtų vadovauti kitas demokratų deleguotas, tačiau partijai nepriklausantis ministras Žygimantas Vaičiūnas.
„Koaliciją formuoja politinės partijos ir politinės partijos deleguoja į Vyriausybę. Esu (…) demokratų vicepirmininkas ir tikrai demokratai savo atstovus deleguos tik tokiu atveju, jeigu dalyvaus valdančiojoje koalicijoje, šiuo metu ją (…) formuoja kitos trys politinės partijos“, – Eltai pirmadienį sakė L. Savickas, paklaustas, ar matytų galimybę tęsti darbus Ekonomikos ir inovacijų ministerijoje (EIM).
„Man atrodo, kartu su komanda pasiekėme labai daug, padarėme principinius sprendimus, (…) praėjusi sesija tikrai buvo su savo priimtais sprendimais ypač gausi. (…) Taip, kaip pradėjome šią savo 19 Vyriausybės kadenciją, turėdami tikrai ambicingus tikslus ir kruopščiai darbuodamiesi link jų, taip ją ir baigsime“, – teigė politikas.
L. Savickas taip pat tikino neturintis indikacijų, kad pats Ž. Vaičiūnas ieškotų galimybių tęsti darbą Vyriausybėje.
„Kaip ministras ir kaip partijos vicepirmininkas tikrai informacijos, kad ministras (Vaičiūnas – ELTA) ar jo komanda būtų apsisprendusi kažkaip ieškoti būdų likti savo postuose, tikrai neturiu“, – pridūrė jis.
Tuo metu paties Ž. Vaičiūno atstovė Renata Surovec Eltai teigė, jog šią savaitę laikinasis energetikos ministras atostogauja, todėl šio klausimo nekomentuoja.
Apie tai, kad laikinasis energetikos ministras galėtų išsaugoti postą ir demokratams nelikus koalicijoje, pirmasis skelbė portalas lrt.lt, tai patvirtino ir Eltos šaltiniai.
Prezidentas Gitanas Nausėda taip pat užsiminė, kad Ž. Vaičiūnui kaip profesionalui vertėtų leisti toliau dirbti naujame Ministrų kabinete. Šalies vadovo vertinimu, laikinasis ministras pakankamai ilgai dirba energetikos sektoriuje ir yra užsitarnavęs šios srities atstovų pagarbą.
ELTA primena, kad socialdemokratams teko ieškoti naujo Ministrų kabineto vadovo po to, kai liepos pabaigoje atsistatydino į skandalus dėl verslo ir praeities istorijų įsivėlęs Gintautas Paluckas.
Šiam pasitraukus iš Vyriausybės ir socialdemokratų partijos vadovo postų, pernai Seimo rinkimus laimėjusi partija pradėjo diskusijas ir dėl galimų pokyčių valdančiojoje koalicijoje.
Sekmadienį posėdžiavusi LSDP taryba nutarė į naują valdančiąją daugumą kviesti Remigijaus Žemaitaičio „Nemuno aušrą“ ir Aurelijaus Verygos „valstiečius“ – iki šiol koalicijoje dirbę Sauliaus Skvernelio Demokratai „Vardan Lietuvos“ kvietimo nesulaukė.
