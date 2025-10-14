LSDP lyderis: mano nuomonė dėl Aleknavičienės tinkamumo tapti ministre sutampa su premjerės

„Ta pavardė niekur nedingo, gal premjerė turi ir kitų variantų, tikiu, kad susitiks, apsitars ir priims sprendimą. V. Aleknavičienė vis dar sąraše potencialių kandidatų“, – žurnalistams Seime antradienį sakė M. Sinkevičius.
„(Nuomonė dėl V. Aleknavičienės – BNS) sutampa, aš manau, ji praėjo jau skaistyklą prezidento, jokių klausimų neiškilę buvo“, – teigė jis.
Kita vertus politikas pripažįsta, kad partijoje siūlomos ir kitos pavardės.
„Vakar gavau laišką partiečių, (...) tai ten įrašyta, kad mūsų partijos Kultūros komitetas siūlo ir (Kęstutį – BNS) Vilkauską, ir (Šarūną – BNS) Birutį, pasiūlymų koncertas, bet premjerė apsispręs, kuris tinkamiausias. Ji jau pasakė šiek tiek, pagyrė, nepasakyčiau, kad pasakė, kad teiks, ji pasakė, kad geriausias kandidatas – V. Aleknavičienė. Ar ras dar geresnių, nežinau“, – kalbėjo jis.
Kaip rašė BNS, socialdemokratai po savaitgalį vykusio tarybos posėdžio pranešė, kad „perima Kultūros ministerijos atsakomybę į savo rankas“.
Tokį žingsnį jie žengė, kai „Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis socialiniame tinkle „Facebook“ pareiškė, kad Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus direktorius Arūnas Gelūnas yra „perversmų valstybėje organizatorius – nuteistos partijos narys“, spekuliavo tariama žydiška A. Gelūno kilme.
Anksčiau I. Ruginienė geriausia kandidate į kultūros ministres įvardijo partietę Seimo narę V, Aleknavičienę, kuri jau buvo paskirta ministre, tačiau atšaukta po įvykusių ministerijų mainų su „aušriečiais“. Visgi premjerė tvirtino turinti keletą kandidatų.
R. Žemaitaitis BNS pirmadienį teigė siūlantis valdančiajai koalicijai ieškoti bendro kandidato į kultūros ministrus.
