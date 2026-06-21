LSDP lyderis mano, kad ateityje Lietuvoje galėtų būti įvestas visuotinis šaukimas

„Nenoriu prisikalbėti, bet aš galvoju, kad greičiausiai ateisime į laiką, kai to reikės. Bet klausimas – kada ir ar mes būsime pasiruošę. Čia nėra tik politinis sprendimas, reikia pasiruošti infrastruktūrai, instruktoriams (...). Kai ir jei būsime pasiruošę, manau, kad prie šito klausimo turėsime grįžti ir turbūt, jog visuotinis šaukimas Lietuvoje gali atsirasti. Ar šios kadencijos metu – nežinau, asmeniškai abejoju“, – interviu Eltai teigė M. Sinkevičius.
Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) pirmininkas teigia matantis poreikį tokiai iniciatyvai. Pasak jo, prie valstybės saugumo užtikrinimo turėtų prisidėti kiekvienas pilietis.
„Visuotinis šaukimas yra sudedamasis šalies saugumo elementas. Kodėl negalėtų būti tokio elemento? Manau, kad galėtų. (...) Turime kiekvienas šitos valstybės pilietis bandyti prie didesnio saugumo prisidėti. Jeigu būsime labiau pasiruošę, aš manau, kad ramiau gyvensime, atrodysime labiau užtikrinti. Agresorė matys, kad mes labiau pasiruošę, ir gal niekada nekiš nagų“, – sakė socdemų pirmininkas.
Kaip skelbė ELTA, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas gegužės pabaigoje kalbėjo, kad Lietuva jau juda visuotinio šaukimo link. Vis tik jis pabrėžė, jog tam visų pirma būtina kokybiškai pasiruošti. Panašios pozicijos laikosi ir prezidentas Gitanas Nausėda.
Savo ruožtu kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras tvirtino šiuo metu poreikio visuotiniam šaukimui nematantis.
ELTA primena, kad šiemet įsigaliojo nauja privalomosios pradinės karo tarnybos tvarka, kuria siekiama didinti šauktinių skaičių. Pagal ją, atlikti karinę prievolę jaunuoliai kviečiami iš karto po mokyklos.
Kitaip nei anksčiau, tarnybai bus šaukiami 18–22 metų jaunuoliai. Pagal anksčiau galiojusią tvarką, šaukimo amžius buvo 18–23 metai.
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