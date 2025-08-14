 Iš ligoninės išleistas Vytautas Landsbergis: pusiau su bėda, bet dar gyvas

2025-08-14 14:49
ELTOS inf.

Aukščiausiosios tarybos–Atkuriamojo Seimo pirmininkas Vytautas Landsbergis pirmadienį buvo išleistas iš ligoninės, skelbia portalas 15 min.lt.

/ R. Riabovo / BNS nuotr.

„Kaip čia pasakius, (jaučiuosi – ELTA) pusiau su bėda, bet dar gyvas, dirbinėju šį bei tą (...) Būtų blogiau, tai būčiau ligoninėje“, – portalui teigė profesorius.

Kaip skelbta anksčiau, į medikus dėl judėjimo problemas keliančio sindromo V. Landsbergis kreipėsi liepos pabaigoje.

„Prof. Vytautas Landsbergis kreipėsi į Santaros klinikas dėl komplikuoto skausminio sindromo, kuris kelia judėjimo problemų. Profesorius hospitalizuotas į klinikas ištyrimui ir gydymui“, – tuomet teigė klinikos.

Po apžiūros nuspręsta profesorių gabenti į ligoninę. Ten jam buvo atlikti išsamesni tyrimai.

Pastarąjį kartą ligoninėje V. Landsbergis buvo atsidūręs kovo pradžioje. 

