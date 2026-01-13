Laisvės gynėjų dieną Nausėda su Juodšilių gimnazistais uždegė atminimo žvakeles

„Kiekvieną Sausio 13-osios rytą tęsdami šią prasmingą tradiciją mes susirenkame paminėti ne tik istorinius įvykius. Svarbiausia, kad Laisvės gynėjų diena mums visiems primena kainą, kurią sumokėjome už teisę patiems spręsti savo likimą ir kurti laisvą ateitį“, – pranešime cituojamas prezidentas.
Uždegus žvakeles, šalies vadovas taip pat dalyvavo Laisvės gynėjų dienos minėjime. Jo metu kreipdamasis į mokyklos bendruomenę, G. Nausėda pabrėžė pilietiškumo, bendruomeniškumo ir kritinio mąstymo svarbą.
„Žvelgdamas į jus, matau ne tik ateities Lietuvą – matau šiandienos Lietuvą, kuria didžiuojuosi. Vieninga ir aktyvi visuomenė yra tikrasis Lietuvos laisvės ir stiprybės pamatas“, – kalbėjo valstybės vadovas.
Minėjimo metu taip pat vyko gimnazijos debatų klubo diskusija apie pilietiškumą, į kurią įsitraukė ir prezidentas. Baigiantis renginiui, gimnazijos bendruomenei buvo įteikta istorinė vėliava.
Antradienį Lietuva 35-ąjį kartą mini tragiškų Sausio 13-osios įvykių metines ir Laisvės gynėjų dieną. Šiai sukakčiai paminėti visoje Lietuvoje surengta tradicinė pilietinė akcija „Pergalės šviesa“, dienos eigoje vyks ir kiti minėjimo renginiai.
ELTA primena, kad ir kituose Lietuvos miestuose 35-ąjį kartą bus prisimenamos istorinės 1991-ųjų akimirkos, pagerbiamas žuvusiųjų už nepriklausomybę atminimas.
Sausio 13-oji – viena reikšmingiausių Lietuvos istorijos datų, žyminti 1991 metų įvykius, kai Lietuvos žmonės stojo ginti savo laisvės ir nepriklausomybės. Nepaisydami sovietų kariuomenės grėsmės, tūkstančiai piliečių susivienijo prie strateginių objektų, o Vilniuje vykusios kruvinosios nakties metu žuvo 14 laisvės gynėjų, šimtai žmonių buvo sužeisti.
