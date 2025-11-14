Krizės spaudžia iš visų pusių, o premjerė ieško naujo žodžio

„Labai gerai leidžiu laiką, mėgaujuosi augindama vaiką, tad tikrai kitu žodžiu nepavadinčiau. Man tai džiaugsmas ir atostogos“, – kalbėjo vilnietė.
Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:
Šis laikotarpis po nepriklausomybės atkūrimo pavadintas vaiko priežiūros atostogomis.
„Tai nėra atostogos, tai yra darbas“, – sakė premjerė.
Tačiau, praėjus daugiau nei 20 metų, I. Ruginienė svarsto šį pavadinimą keisti.
„Ar tai būtų mama, ar tėtis, to laikotarpio negali vadinti atostogomis. Šis pavadinimas turėtų būti pakeistas į kitą, labiau priimtiną pavadinimą“, – teigė ji.
Pagal šiuo metu galiojantį Darbo kodeksą, Lietuvoje gyvenančioms šeimoms suteikiamos vaiko priežiūros atostogos iki tol, kol vaikui sueina treji metai.
„Kilo mintis paskelbti konkursą ir galbūt visuomenė įsitrauks į tai, kaip galėtume šį laikotarpį pavadinti geriau“, – kalbėjo premjerė.
„Prisipažinsiu nuoširdžiai, kad paėmė juokas“, – neslėpė Seimo narė Agnė Širinskienė.
„Norėtumėte, kad ironizuočiau, juokaučiau. Aš tik su kreiva šypsena galiu žiūrėti į tokią reformatorę ponią I. Ruginienę“, – teigė Seimo narys Eugenijus Gentvilas.
Parlamentarai kritikuoja I. Ruginienės siūlymą ir sako, kad jis ne vietoje, ir ne laiku.
„Turi vežėjus, įstrigusius Baltarusijoje, balionus, kurių dar nepavyksta suvaldyti. Apgailėtina situacija, kad užsiimama kažkokiu visišku nuliu valstybės ir žmonių naudos prasme. Iš to bandoma daryti naujieną, turint krūvą nesutvarkytų darbų“, – piktinosi A. Širinskienė.
Iš to bandoma daryti naujieną, turint krūvą nesutvarkytų darbų
„Baltarusijoje – Lietuvos piliečiai, lietuvių vilkikai, kroviniai. Ten jokio konkurso neskelbia, su niekuo nesikalba, o štai šiam konceptualiam dalykui skelbs konkursą ir taškys valstybės pinigus“, – aiškino E. Gentvilas.
Tiesa, premjerė neįvardijo, kaip vyktų naujo pavadinimo paieškos ir oficialaus konkurso neskelbė – kol kas tik laukia pasiūlymų.
„Jei atsirastų, kas pasiūlytų pavadinimo keitimą, mielai tą padarytumėme per Darbo kodeksą“, – komentavo politikė.
Pavyzdžiui, Vokietijoje nuo 2001 metų toks laikas vadinamas tėvystės laikotarpiu.
„Kiek čia reikėtų tų įstatymo aktų pakeisti? Nemažai“, – teigė socialinės apsaugos ir darbo ministrė.
Tuo tarpu dalis parlamentarų sako, kad reikia keisti ne pavadinimą, o turinį.
„Yra gerokai daugiau dalykų, slypinčių šioje temoje, ir juos tikrai reikėtų spręsti“, – tikino Seimo narė Paulė Kuzmickienė.
„Turėtų būti ieškomi sprendimai, kaip skatinti žmones susilaukti vaikų ir tikrai oriai juos auginti“, – komentavo Seimo narys Linas Kukuraitis.
Negana to, premjerė užsiminė, kad greta naujo pavadinimo, reikėtų numatyti ir šeimų paramos mechanizmus.
„Kad mama ar tėtis galėtų ramiai grįžti į darbo rinką ir jaustis visaverčiu šios rinkos dalyviu“, – sakė ji.
Naujausi komentarai