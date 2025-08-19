Kokių ministerijų socdemai nenorės paleisti iš savo rankų?

Per užsitęsusias derybas dėl kvietimų į koaliciją politologai, aktyvūs visuomenės nariai spėliojo, kad geriausiai koalicija veiktų su Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“. Visgi socialdemokratai nutarė į koaliciją ir vėl kviesti „Nemuno aušrą“, o demokratus keisti „valstiečiais“.
Mindaugas Sinkevičius sako matantis rizikų, kad darbas su šiais partneriais ne visada gali būti sklandus, tačiau, jo teigimu, tai geriausias iš galimų variantų.
„Grėsmės egzistuoja ir negali jų paneigti, kol neišbandysi darbo kartu. Tačiau kas seka politinę virtuvę, gali matyti, kad to paties žmogaus retorika ir elgsena, kai jis yra opozicijoje ir kai atsiduria valdžioje, gerokai skiriasi. Valdžia kartais leidžia nusiraminti ir pradėti veikti išvien. Komandinio darbo tikrai reikės, nesakau, kad bus lengva, gal bus ir labai komplikuota“, – prognozes, kad su „valstiečiais“ dirbti gali būti sunku, komentavo politikas.
LSDP jau susitiko deryboms su „aušriečiais“, artimiausiomis dienomis laukia susitikimas su LVŽS. M. Sinkevičiaus teigimu, Vyriausybės programa esmingai nesikeis, tačiau iš jos bus išbraukti darbai, kurie jau padaryti, bus atsižvelgta į partnerių siūlymus.
„Ir vieni, ir kiti potencialūs partneriai turi savo idėjų. Kai kurios senos ir gal prisimintos naujai. Manau, kad ir LVŽS turės savo pasiūlymų. Jiems rūpi regionai, regionų ateitis, turbūt ir švietimas, sveikatos įstaigų tinklas, šeimos politika, – po susitikimo su „Nemuno aušros“ lyderiu Remigijumi Žemaitaičiu kalbėjo politikas.
Visą laiką socialdemokratams buvo svarbūs trys taškai.
Laikinasis LSDP pirmininkas teigia, kad pilno naujos Vyriausybės paketo dar neturi, tačiau akcentuoja, kad iki savaitės pabaigos tikisi viską suderinti ir pasirašyti koalicinę sutartį. Kol kas jis nekalba ir apie ministerijų dalybas, tačiau įvardija, kurių nenorėtų perleisti partneriams.
„Visą laiką socialdemokratams buvo svarbūs trys taškai – visą laiką rūpėjo socialinė politika, daug dėmesio pareikalaudavo švietimo sistema ir sveikatos sistema. Tai fundamentalūs ir mums reikšmingi ministrų portfeliai“, – aiškino M. Sinkevičius.
Iš LVŽS nario Dainiaus Gaižausko kalbų atrodo, kad derybos su „valstiečiais“ gali gerokai apkarsti. Jis akcentuoja, kad jokio susitarimo dar nėra, kad tik šiandien partija rinksis tarpusavyje aptarti, kokius reikalavimus teiks LSDP. Vėliau vyks derybos su socialdemokratais, tuomet, gavus šių pasiūlymus, „valstiečiai“ vėl rinksis svarstyti.
D. Gaižauskas tikina, kad „valstiečiai“ ieškos bendrų sąlyčio taškų, tačiau jo kalbos apie tai, kad tiek LSDP, tiek „Nemuno aušra“ yra labai sudėtingoje situacijoje, signalizuoja, kad „valstiečiai“ gali mėginti išnaudoti padėtį ir lengvai nenusileisti.
„Mes giname nacionalinį interesą, todėl mūsų reikalavimai bus susiję su tradicine šeima, partneryste, korupcijos užkirtimu“, – šiek tiek detalių pateikė jis ir pridūrė, kad po derybų LSDP gali ir nepanorėti tokių partnerių kaip LVŽS.
„Šiandien apsibrėšime raudonas linijas ir kol jos nebus įgyvendintos, tol mes neisime į derybas“, – teigė D. Gaižauskas, leisdamas suprasti, kad nors koaliciją formuoja LSDP, sąlygas diktuoja nebūtinai jie.
Visas „Žinių radijo“ reportažas – vaizdo įraše:
Naujausi komentarai