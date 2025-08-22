Žiniasklaida: vieną iš dviejų ministrų portfelių „valstiečiai“ atiduos Lenkų rinkimų akcijai

Anot jų, „valstiečiai“ sutinka deleguoti lenkų atstovą į teisingumo ministrus.
Derybose dėl koalicijos Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijai pasiūlytos dvi ministerijos. Viena jų – Ekonomikos ir inovacijų. Dėl antrojo portfelio pateiktos trys opcijos – siūlomos arba Energetikos, arba Kultūros, arba Teisingumo ministerija.
Penktadienį ir toliau tęsiasi trišalės derybos dėl valdančiosios koalicijos. Penktadienio rytą į Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) būstinę jau atvyko „Nemuno aušros“ ir „valstiečių“ atstovai.
Kaip skelbta anksčiau, sekmadienį posėdžiavusi socialdemokratų taryba nusprendė valdančiąją daugumą formuoti su „Nemuno aušra“ ir LVŽS – iki šiol koalicijoje dirbę Sauliaus Skvernelio demokratai „Vardan Lietuvos“ į daugumą liko nepakviesti.
Jeigu LSDP sudarys koaliciją su „Nemuno aušra“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija, ši valdančioji dauguma Seime turės 82 mandatus.
