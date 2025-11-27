 Kęstutis Budrys pasakė, ar dalyvaus rinkimuose

2025-11-27 10:25
Karolina Ambrazaitytė (BNS)

Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako šiuo metu neturintis planų dalyvauti rinkimuose, tačiau sako galbūt tai svarstysiąs.

Kęstutis Budrys / R. Riabovo/BNS nuotr.

„Jokių aš planų neturiu. Mano planas yra šita situacija, mano planas yra paruošti Lietuvą tinkamai pirmininkavimui Europos Sąjungoje, o kalbant apie tolimesnius planus, ką aš žinau, 2028 metų rinkimai irgi yra ne taip ir toli už kalnų, gal ir svarstysiu“, – ketvirtadienį Seime žurnalistams sakė Lietuvos diplomatijos vadovas.

„Šiai dienai aš vykdau užsienio politiką, tuos sprendimus, kuriuos priimame kolegialiai, kuriuos priima vyriausybė, tai, kas yra man pavesta vyriausybės programoje“, – pabrėžė ministras.

Seimo rinkimai vyks 2028-aisiais, prezidento – 2029 metais.

Šiame straipsnyje:
rinkimai
Kęstutis Budrys
planai

