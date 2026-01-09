Budrys: Rusijos ataka Ukrainoje – ciniškas spjūvis visiems į veidą

„Balistinės raketos „Orešnik“ panaudojimas prieš dujų saugyklas Lvivo regione – tai ne kas kita, kaip ciniškas spjūvis į veidą visiems, siekiantiems taikos. Ar leisime tam likti nepastebėtam, ar priversime Rusiją pajusti pasekmes?“ – socialiniame tinkle „X“ penktadienį rašė K. Budrys.
Anot jo, tuo metu, kai Ukraina, Jungtinės Valstijos ir Europos šalys deda visas pastangas, kad būtų užbaigtas Rusijos agresijos karas prieš Ukrainą ir pasiekta teisinga bei ilgalaikė taika, Rusija skleidžia melagingas istorijas apie tariamą išpuolį prieš Rusijos prezidento Vladimiro Putino rezidenciją ir paleidžia dešimtis raketų bei šimtus dronų į taikius Ukrainos miestus ir ten gyvenančius civilius.
K. Budrio teigimu, atėjo laikas imtis rimtų veiksmų, kad būtų sustiprinta karinė parama Ukrainai ir tvirtos saugumo garantijos jai, taip pat garantuoti sankcijas Rusijai bei visišką Rusijos izoliaciją tarptautiniuose forumuose.
BNS rašė, kad Rusija penktadienio naktį surengė didžiulę ataką prieš Ukrainos sostinę, kur kilo gaisrų daugiabučiuose ir žuvo mažiausiai keturi žmonės.
Tuo metu, ataka su raketa „Orešnik“ buvo nukreipta į „infrastruktūros objektus“ vakariniame Ukrainos mieste Lvive, netoli ES ir NATO narės Lenkijos sienos.
Po šios atakos Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paragino pasaulį imtis veiksmų.