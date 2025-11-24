Kęstutis Budrys Briuselyje su kolegomis aptars ES prekybos iššūkius, vykdomas derybas

Kaip skelbia ministerija, ministrai aptars vykstančių ES prekybos derybų su Indija, Pietryčių Azijos šalimis, Jungtiniais Arabų Emyratais, Ukraina bei kitais partneriais pažangą.
Tarybos posėdyje bus kalbama ES prekybinių ryšių diversifikavimo, jautrių sektorių apsaugos, išsamios ir visapusiškai laisvos prekybos erdvės su Ukraina atnaujinimo ir muitų Rusijai bei Baltarusijai sugriežtinimo klausimais.
Taryboje taip pat daug dėmesio bus skiriama atsako priemonėms į Kinijos eksporto ribojimus, svarstomos ES atsparumo stiprinimo priemonės, tiekimo grandinių diversifikavimo ir ekonominio saugumo užtikrinimo klausimai.
Be kita ko, ministrai įvertins pasiekto ES–JAV susitarimo įgyvendinimo procesą.
Šiuo susitarimu daugumai ES eksporto į Jungtines Valstijas prekių taikomi 15 proc. muitai. Kai kurioms sritims, įskaitant orlaivius, taikomos išimtys, tačiau kitoms svarbioms prekėms, pavyzdžiui, vynui ir stipriems alkoholiniams gėrimams, išimčių nėra.
Mainais už tai Europa pareiškė, kad pirks daug JAV energijos, atsisakys muitų JAV pramonės prekėms ir suteiks lengvatinę prieigą įvairioms jūros gėrybėms bei žemės ūkio prekėms.
Europos Komisija pristatys metines ataskaitas dėl prekybos politikos įgyvendinimo bei supaprastinimo. Lietuva taip pat informuos apie Baltarusijos vykdomas hibridines atakas.
