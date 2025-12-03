Budrys Briuselyje su kolegomis aptars pasiektą pažangą stiprinant kolektyvinę gynybą

Kaip pranešė ministerija, NATO šalių ministrai aptars nuo viršūnių susitikimo Hagoje pasiektą pažangą stiprinant kolektyvinę gynybą, pasirengimą kitam NATO viršūnių susitikimui Ankaroje, taip pat gynybos ir atgrasymo priemonių įgyvendinimą bei Aljanso atsaką į augančias hibridines grėsmes.
Briuselyje taip pat įvyks NATO ir Ukrainos Tarybos posėdis, kuriame dalyvaus Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sybiha bei ES vyriausioji įgaliotinė Kaja Kallas.
Ministrai aptars Ukrainos karinės paramos poreikius ir paramos planavimą 2026 metams.
Anot Užsienio reikalų ministerijos (URM), susitikimo išvakarėse Lietuvos diplomatijos vadovas dalyvaus neformaliame Šiaurės ir Baltijos aštuoneto, Beniliukso valstybių, Jungtinės Karalystės, Kanados, Vokietijos ir Lenkijos užsienio reikalų ministrų susitikime.
Šiaurės Atlanto Tarybos paraštėse Briuselyje taip pat įvyks tradicinis Šiaurės ir Baltijos šalių bei Jungtinės Karalystės susitikimas, skirtas regiono saugumo klausimams aptarti ir paramai Ukrainai koordinuoti.
Briuselyje planuojamas ir dvišalis Lietuvos bei Ispanijos užsienio reikalų ministrų susitikimas.
