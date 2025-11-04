Prezidentas: mūsų nuostabai ponas Kaunas buvo gerai pasiruošęs

„Pono Kauno kandidatūra pasirodė įdomi ta prasme, kad tikėjomės ir mažesnio išmanymo kai kuriose specifinėse srityse, bet, mūsų nuostabai, ponas Kaunas buvo gerai pasiruošęs, atsakė į tuos klausimus, o vienoje vietoje, kur tokio atsakymo neturėjo, manau, kad tai yra privalumas, atsakė, kad šiuo metu į tą klausimą atsakyti negali“, – žurnalistams antradienį Baisogaloje sakė šalies vadovas.
„Žmogus yra motyvuotas, bet to nepakanka, tikrai norėčiau, kad šitoje ministerijoje būtų išsaugotas tam tikras strateginis perėmimas tų darbų, kurie buvo pradėti ir įgyvendinti, todėl labai didelį dėmesį kreipsiu į jo komandos formavimą“, – sakė ji.
Anot prezidento, Krašto apsaugos ministerijos (KAM) politinė komanda turi būti tokia, dėl kurios profesionalumo ir gebėjimo dirbti „čia ir dabar“ nekiltų abejonių ne tik jam, bet ir opozicijai bei „šauniai Lietuvos visuomenei“.
G. Nausėda teigė, kad R. Kauną patvirtins, jei „viskas bus tvarkoje“.
Kaip rašė BNS, opozicija ir dalis visuomenės sako, kad socdemų kandidatas nėra tinkamas vadovauti Krašto apsaugos ministerijai, nes neturi tam reikalingos patirties.
R. Kaunas pernai pirmą kartą išrinktas į Seimą, nuo šių metų rugsėjo dirba Nacionalinio saugumo ir gynybos komitete. Tai – vienintelė jo patirtis gynybos srityje.
Šalies vadovas sprendimą dėl R. Kauno skyrimo ministru žada pateikti dar šią savaitę.
R. Kaunui pirmadienį susitinkant su prezidentu, apie 70 žmonių S. Daukanto aikštėje protestavo prieš socialdemokratų teikiamą kandidatą.
Protesto organizatoriai Prezidentūros kanceliarijos darbuotojams įteikė kreipimąsi, kuriame prašoma neskirti R. Kauno ministru dėl jo patirties stokos.
Prezidento patarėjas Deividas Matulionis antradienį patvirtino, kad socialdemokratams anksčiau svarstant susisiekimo ministro Juro Taminsko kandidatūrą į krašto apsaugos ministrus, Prezidentūra tam pasipriešino.
G. Nausėda sako, kad gerai vertina J. Taminsko darbą Susisiekimo ministerijoje.
„Kam mums atpalaiduoti vakansiją tam, kad po to spręstume problemą, kas taps susisiekimo ministru“, – teigė šalies vadovas.
Naujo krašto apsaugos ministro prireikė iš pareigų atleidus premjerės I. Ruginienės pasitikėjimą praradusią D. Šakalienę.
