Kasčiūnas: reikėtų grįžti prie šio susitarimo atnaujinimo

„Aistros dėl mūsų gynybos politikos yra pasiekusios jau tokį laipsnį, kai galbūt reikėtų kažkokio naujo puslapio. Mano mintis yra ta, kad mums vis tiktai reikėtų grįžti prie naujo partijų susitarimo dėl gynybos. Aš manau, tai leistų perkrauti šiek tiek dabartines emocijas, jas sumažinti ir pereiti vėl prie dalykiškumo ir konstruktyvumo“, – žurnalistams Seime antradienį sakė L. Kasčiūnas.
„Manau, kad dabar yra laikas vėl susėsti, sutarti dėl krypčių“, – pridūrė jis.
Konservatoriai idėją atnaujinti partijų susitarimą buvo iškėlę šiemet vasarį, taip pat kreipėsi į prezidentą, prašydami inicijuoti šį procesą. L. Kasčiūnas sako, kad tiek tuometinis premjeras Gintautas Paluckas, tiek krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė „tą idėją atmetė“.
„Čia reikia tiesiog naujos Socialdemokratų partijos vadovybės ir naujos premjerės žodžio, kad tokio susitarimo reikia“, – kalbėjo konservatorių vedlys.
Pasak jo, dabartinis susitarimas yra pasenęs.
„Būtų naudinga vėl atkurti tą tarpusavio pasitikėjimą, kuris dabar yra labai sušlubavęs, nes tam tikri pirkiniai, apie kuriuos mes kalbame, yra suplanuoti ir daromi, forsuojami taip, kad sunku suvokti, kodėl taip yra daroma. (...) Tai susėdę mes sudėliotume visus taškus ant „i“, – teigė L. Kasčiūnas.
BNS rašė, kad konservatoriams iškėlus žiemą šią idėją, prezidentas Gitanas Nausėda sakė palaikysiantis susitarimo dėl gynybos atnaujinimą, jei parlamentinės partijos matys tam poreikį.
Pagal 2022 metų liepos 15 dieną devynių partijų pasirašytą susitarimą dėl gynybos ir šalies saugumo, krašto apsaugai numatyta skirti ne mažesnį kaip 2,5 proc. BVP dydžio finansavimą ir didinti jį pagal krašto apsaugos sistemos poreikius, didinti šauktinių skaičių.
Taip pat įsipareigota spartinti rezervo formavimą, pasiekti, kad aktyvus rezervas 2030 metais sudarytų iki 50 tūkst. karių, stiprinti Šaulių sąjungą, rengti piliečius rezistencijai, kaip atskirą Lietuvos kariuomenės pajėgų rūšį sukurti kibernetines pajėgas ir panašiai.
Partijų susitarimas dėl gynybos galioja iki 2030 metų.
