Kasčiūnas: „Fegdos“ pergalė Rūdninkų karinio miestelio konkurse meta šešėlį ant viso projekto

„Po visų tų istorijų, kurios liudija apie ryšius tarp šitos įmonės ir Socialdemokratų partijos, šitie rezultatai, šita informacija, be jokios abejonės, meta šešėlį visam šitam didžiuliam strateginiam projektui“, – BNS penktadienį sakė L. Kasčiūnas.
Pasak jo, su partijos kolegomis jis ketina analizuoti situaciją ir kreiptis į tarnybas.
„Bus daug ir parlamentinės kontrolės reikalų. (...) Aišku, atkreipsime dėmesį ir į tarnybas. Faktas, kad mes turime aiškintis, nes Vokietijos brigados priėmimas yra strateginis dalykas ir ten neturi būti jokių abejonių ir jokių šešėlių“, – aiškino konservatorių pirmininkas.
„Detalių analizė ir (...) viso to pirkimo analizė turi būti atlikta labai detaliai. Čia akivaizdu, kad reikės dar analizuoti situaciją, be jokios abejonės, bet labai gaila, kad mes dabar turime tokį didžiulį šešėlį ant Rūdninkų poligono viso projekto. Ir čia faktas, kad jokio ryžto nebuvo įtraukti juos („Fegdą“ – BNS) į tą nepatikimų tiekėjų sąrašą. (...) Buvo tik pakalbėta, bet nieko nebuvo padaryta“, – pabrėžė jis.
BNS rašė, jog „Verslo žinių“ duomenimis, „Rudina“ laimėjo konkursą antrojo miestelio statybos konkurso A daliai, pasiūliusi 348,36 mln. eurų, tuo metu „Merko statyba“ laimėjo B ir C dalis su atitinkamai 280,43 mln. ir 322,8 mln. eurų kaina.
Pasak „Verslo žinių“, konkurso A dalyje taip pat dalyvavo „Eika Group“ antrinė bendrovė „PPP1“, siūliusi 361,4 mln. eurų.
B ir C dalyse dalyvavo po penkias įmones. Antroje–penktoje vietoje B dalyje likusios bendrovės pasiūlė nuo 354,7 mln. iki 389,6 mln. eurų darbų kainas, C dalyje – nuo 359,9 mln. iki 436,7 mln. eurų.
„Fegda“ į Rūdninkų poligoną dar 2023 metais nutiesė gelžbetonio kelią, tačiau darbai buvo atlikti su defektais. Lapkričio pabaigoje įmonė su KAM Infrastruktūros valdymo agentūra ir Lietuvos kariuomene susitarė, jog pagal nepriklausomos ekspertizės rekomendacijas ji pašalins defektus arba savo lėšomis nuties naują kelią.
Žiniasklaidai ir opozicijai buvo kilę klausimų dėl „Fegdos“ ryšių su socialdemokratų valdžia, nes „Fegdos“ komercijos direktoriumi anksčiau dirbo Socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius.
Buvusi krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė yra sakiusi, kad „Fegda“ turėtų būti įtraukta į „juodąjį“ tiekėjų sąrašą, o tai galėtų lemti jos nedalyvavimą viešuosiuose pirkimuose.
KAM penktadienį paskelbė, kad sutartis su Vokietijos brigadai skirto Rūdninkų karinio miestelio antro etapo rangovais tikimasi pasirašyti dar šiais metais.
BNS anksčiau rašė, kad pasiūlymus pateikė „Eika Group“, „Merko statyba“, „Naresta“, „Conres LT“ kartu su „Fegda“, „Veikmės statyba“ bei „YIT Lietuva“.
Karinio miestelio Šalčininkų rajone antrojo etapo infrastruktūros sukūrimo ir viešųjų paslaugų pirkimą ministerija paskelbė kovą. Jis buvo pratęstas iki birželio 9-osios dėl papildomų pakeitimų iš Vokietijos partnerių pusės.
Projektas vystomas viešojo ir privataus sektorių partnerystės būdu (ang. public private partnership, PPP) bei suskaidytas į tris dalis, sumažinant valstybei tenkančias rizikas. Vienos dalies statybos kaina sieks apie 400 mln. eurų, o bendri valstybės įsipareigojimai, pasak KAM, galėtų siekti apie 1,8 mlrd. eurų (su PVM).
Karinis miestelis statomas Lietuvai siekiant iki 2027 metų pabaigos priimti Vokietijos karių brigadą. Miestelis vystomas etapais – pirmąjį 125 mln. eurų vertės etapą jau įgyvendina „Eika Construction“.
Visas beveik 2 mlrd. vertės karinis miestelis Rūdninkuose užims 190 ha teritorijos.
