Kasčiūnas ir Čmilytė-Nielsen nemato bendro darbo opozicijoje su „Nemuno aušra“

„Ne, nematau bendro darbo. Bendrą darbą opozicijoje matau su Liberalų sąjūdžiu, bet ne su „Nemuno aušra“, – antradienį Seime žurnalistams teigė L. Kasčiūnas.
Nors ir tikisi, kad „aušriečiai“ palaikys opozicijos inicijuojamą parlamentinę komisiją, nagrinėsiančią Registrų centro (RC) duomenų vagystės eigą, politikas pabrėžė, kad apie atskirus formatus su Remigijaus Žemaitaičio vadovaujama partija nekalbama.
„Kažkokių atskirų formatų, sąjungų, aljansų, koalicijų su „Nemuno aušra“ mes tikrai neplanuojame. Tą galiu pažadėti“, – akcentavo L. Kasčiūnas.
Liberalų lyderė: su „aušriečiais“ nei vienu klausimu nebuvo sutarimo
Panašiai kalbėjo ir opozicijoje esančio Liberalų sąjūdžio lyderė Viktorija Čmilytė-Nielsen. Anot jos, bendro darbo nebus, o balsavimo rezultatai sutaps nebent netyčia.
Tą galiu pažadėti.
„Buvimas opozicijoje nereiškia bendro darbo opozicijoje. Su „Nemuno aušra“ nė vienu klausimu nebuvo sutarimo. Tai nemanau, kad balsavimuose jis (bendras darbas – ELTA) bus. Nebent jie iš tokio priešiškumo valdantiesiems galėtų balsuoti priešingai ir čia netyčia sutaps balsavimai“, – Seime žurnalistams sakė V. Čmilytė-Nielsen.
„Bet tai ir visas tas bendrumas. Vertybiškai mes niekaip nepriartėjome vien dėl to, kad jie buvo išmesti iš koalicijos ir nuėjo į opoziciją“, – pridūrė ji.
Keičia koalicijos partnerius
Kaip skelbta, šeštadienį Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) taryba nusprendė keisti pernai vasarą sudarytą valdančiąją daugumą, iš jos pašalinant „Nemuno aušrą“ ir pradedant konsultacijas su Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“.
LSDP lyderis M. Sinkevičius teigė negalįs patikinti, jog performavus valdančiąją daugumą pareigose liks užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Taip pat tikino, jog, jeigu ryžtųsi tokiam žingsniui, naujuoju diplomatijos vadovu galėtų tapti ir laikinasis Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ pirmininkas Virginijus Sinkevičius.
Neoficialiai skelbta, kad naujoje Vyriausybėje socialdemokratai gali svarstyti keisti finansų ministrą Kristupą Vaitiekūną, vidaus reikalų ministrą V. Kondratovičių, kultūros ministrę Vaidą Aleknavičienę.
Be kita ko, viešojoje erdvėje dar praėjusią savaitę buvo svarstoma, jog M. Sinkevičiui nusprendus perimti vadovavimą Vyriausybei, I. Ruginienei galėtų atitekti šiuo metu Juozo Oleko užimamas Seimo pirmininko postas. M. Sinkevičiaus teigimu, teoriškai tai įmanoma, tačiau, kaip pažymėjo LSDP vadovas, jį tenkina J. Oleko darbas.
ELTA primena, kad įtampa dabartinėje koalicijoje padidėjo po to, kai dalis valdančiųjų partnerių Seime nepalaikė Kapčiamiesčio karinio poligono steigimo.
Kritiką dabartinei koalicijai su „Nemuno aušra“ ne kartą yra išsakę kai kurie LSDP nariai, pastaruoju metu socialdemokratų darbą su „aušriečiais“ vis dažniau sukritikuodavo ir šalies vadovas Gitanas Nausėda.
Viešoje erdvėje keliant idėjas, jog subūrus naują koaliciją I. Ruginienę premjero poste turėtų keisti M. Sinkevičius, prezidentas teigė, jog dėl poreikio „radikalesniems“ koalicijos perkrovimams turėtų apsispręsti patys socialdemokratai.
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