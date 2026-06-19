Kasčiūnas: būsima JAV karių rotacija išliks panašaus dydžio

Anot jo, amerikiečių kariai į šalį turėtų atvykti vasarą.
„Gal šiek tiek mažesnis (pajėgumas bus – BNS), bet iš principo mes turėsime status quo. Tai dabar yra neformalus sprendimas toks jau yra priimtas“, – penktadienį „Žinių radijui“ sakė jis.
Šią informaciją patvirtino ir NSGK narys socialdemokratas Tomas Martinaitis.
„Tai vis dėlto yra glaudžiai susiję su konfliktu Irane, kai tam tikri žingsniai taikos link yra pasiekti, tai natūralu, kad ir JAV gali geriau planuoti savo pajėgas“, – sakė parlamentaras.
Savo ruožtu prezidentas Gitanas Nausėda ketvirtadienį teigė besitikintis artimiausiomis savaitėmis sulaukti pozityvių žinių dėl naujų karių atvykimo.
JAV kariai iš Lietuvos išvyksta pasibaigus rotacijai, o Vašingtonui peržiūrint ginkluotųjų pajėgų dislokavimą Europoje. Visa tai reiškia, kad amerikiečių karių šalyje nebus ilgiau nei įprastai.
Amerikiečiai Lietuvoje reguliariai dislokuodavo karių batalionus nuo 2019 metų. Prasidėjus Rusijos invazijai į Ukrainą, Vašingtonas savo pajėgų statusą Lietuvoje pakeitė į nepertraukiamą rotacinį dislokavimą.
Šiuos sustiprintus batalionus paprastai sudarydavo tūkstantis ar daugiau karių su įvairia kovine technika.
Lietuva yra nurodžiusi, jog yra pasirengusi priimti iki 1,5 tūkst. JAV karių.
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