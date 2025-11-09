Jeglinskas apie Kauno kandidatūrą į KAM vadovus: tai loterija, kurioje žaidžiama su Lietuvos saugumu

„Tai yra loterija, kurioje žaidžiama su Lietuvos saugumu ir tai turbūt labiausiai kelia nerimą“, – laidoje „ELTA savaitė“ teigė G. Jeglinskas.
Anot jo, didžiausia problema, kad kandidatas į ministrus neturi nei reikiamos patirties krašto apsaugos srityje, nei ilgalaikės vizijos.
„Kiekvienas lyderis turi ateiti su aiškia vizija, tada visiems yra paprasčiau. (...) Čia yra žmogus neturintis vizijos“, – pabrėžė G. Jeglinskas.
„Tu negali visiškai iš šalies paimti (kandidato – ELTA). (...) Bet matome, kad tai tinka, pasirodo, ir socialdemokratų partijai, tai tinka, pasirodo, ir prezidentui, nes jis turbūt tik vykdys nurodymus, šis ministras. Bet lyderis be vizijos yra ne lyderis“, – sakė jis.
Politikas taip pat akcentuoja, kad sprendimas deleguoti R. Kauną į krašto apsaugos ministrus buvo padiktuotas akivaizdaus lyderių trūkumo socialdemokratų partijoje.
Tai yra simptomatinis atvejis – ar mes pažvelgtume į premjero paieškas, ar į ministrų paieškas.
„Tai yra simptomatinis atvejis – ar mes pažvelgtume į premjero paieškas, ar į ministrų paieškas – mes iš tiesų turime kadrų stygių, yra talentų badas (...). Dabar mes turime visišką parodiją, žvelgiant į bandymą sukurti kažkokią tai veikiančią Vyriausybę. Ir galo šitam chaosui turbūt ir nesimato“, – sakė jis.
ELTA primena, kad kandidatas į krašto apsaugos ministrus R. Kaunas šią savaitę su prezidentu Gitanu Nausėda buvo susitikęs du kartus. Po penktadienį įvykusio antrojo susitikimo R. Kaunas tikino iš šalies vadovo išgirdęs pažadą, kad sprendimas dėl jo kandidatūros bus priimtas labai greitai.
Tiesa, R. Kauno kandidatūra į KAM vadovus sukėlė pasipiktinimą viešojoje erdvėje. Atkreipiamas dėmesys, jog parlamentaras neturi patirties gynybos srityje, o Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitete (NSGK) dirba kiek ilgiau nei mėnesį.
KAM vadovo postas atsilaisvino po to, kai iš pareigų buvo atleista į ginčus su premjere dėl gynybos finansavimo įsivėlusi D. Šakalienė. Šiuo metu pareigas laikinai eina vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius.
Naujausi komentarai