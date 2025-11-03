Jaunimui – naujas pasiūlymas iš politikų

Sakoma, geriau žvirblis rankoje nei briedis girioje. Tačiau ką daryti, kai tas žvirblis – tavo būsimos pensijos pinigai, o briedis – pirmas nuosavas butas?
„Gyventi reikia dabar, o iki pensijos dar toli“, – teigė gatvėje sutiktas pašnekovas.
„Būstas – ilgaamžis, o pensija gali labai greitai išsileisti. Būstas bus visada, jei kažkas atsitiks, turėsi tuos namus“, – sakė pašnekovė.
Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:
Jauni žmonės vis dažniau svarsto, kam laukti senatvės, jei šiandien neturi kur gyventi. Panašu, kad politikai šį norą girdi.
„Siūlymas padėti jaunam žmogui įsigyti būstą, kad nebūtume nuomos visuomenė“, – kalbėjo pataisos iniciatorė (TS-LKD) Gintarė Skaistė.
Konservatorė, buvusi finansų ministrė G. Skaistė registravo pataisą – leisti jauniems iki 35-erių metų žmonėms atsiimti visus pinigus iš antros pensijų pakopos su sąlyga, kad lėšas naudos tik pirmam būstui įsigyti.
„Pirmą įnašą paskolai susirinkti gana sudėtinga“, – pabrėžė gyventoja.
Jaunimas, priešingai nei visi kiti kaupiantieji, galėtų atgauti ne tik tuos pinigus, kuriuos patys sumokėjo, bet ir valstybės įnašus.
„Ir veidmainiška, ir populistiška, nes pirmiausia konservatoriai buvo labai prieš antros pensijų pakopos lėšų dalinimą, išėmimą iš fondų“, – šnekėjo buvęs socialinės apsaugos ir darbo ministras (DFVL) Linas Kukuraitis.
O tai tiesa. Birželį G. Skaistė balsavo prieš antros pakopos reformą, dabar pati siūlo iš jos išsinešti iki paskutinio cento.
„Toks pasiūlymas nebūtų atėjęs, jei tas langas nebūtų atidarytas“, – sakė G. Skaistė.
Prognozuojama, kad po reformos didžioji dalis kaupiančiųjų pinigų bus sparčiai išleista vartojimui. Tokiu atveju konservatorė sako – geriau išlaidauti ne naujiems telefonams, o tam, kas liks ilgam – namams.
„Tikrai alternatyva ne pensijai, o alternatyva vartojimui“, – teigė G. Skaistė.
Vidutinis jaunas žmogus antroje pakopoje turi sukaupęs apie 3 tūkstančius eurų. Pridėjus valstybės dalį – dar apie tūkstantį. Tiek užtektų pusei pradinio įnašo butui regione. Vilniuje – vos penktadaliui.
„Iniciatyva išties skambi, bet būtent pačios tos sumos byloja už save, kad tai nėra reikšmingos būsto pradinio įnašo dalys“, – kalbėjo „Artea“ banko vyr. ekonomistė Indrė Genytė-Pikčienė.
Todėl buvusi ministrė greta teikia ir kitą siūlymą – būstą įsigyti būtų galima išvis be pradinio įnašo.
„Valstybės garantija iki 10 procentų būsto vertės, manau, tai tikrai būtų paspirtis jaunam žmogui, kuris galėtų iškart mokėti būsto paskolos įmokas, vietoje to, kad daug metų kauptų pradiniam įnašui“, – nurodė G. Skaistė.
Kita pusė opozicijoje stebisi – konservatoriai dabar kalba apie pagalbą jaunimui, nors patys ją ir apkarpė. Per savo kadenciją sugriežtino būsto nuomos kompensacijas ir būsto įsigijimo regionuose sąlygas.
„Sugriovus kelias būsto programas, nepritarus pensijų kaupimo sistemai, dabar staiga pasiūlyti tokius sprendimus – politinė desperacija“, – tikino L. Kukuraitis.
Ekonomistė teigė, kad gal tai ir šansas turėti savo kampą, bet grėsmė likti be santaupų senatvėje.
„Dabartinė situacija negarantuos ilguoju laikotarpiu orios pensijos ir pakeitimo normos. Tad čia reikės ieškoti kažkokių instrumentų“, – šnekėjo I. Genytė-Pikčienė.
Dėl G. Skaistės iniciatyvos valstybės biudžetas per dvejus metus netektų 10 milijonų eurų. Tačiau už išmokėtą valstybės įnašą jaunimas negautų ir papildomų „Sodros“ pensijos taškų.
„Tai būtų vienkartinis nuostolis einamaisiais metais“, – teigė G. Skaistė.
Jei Seimas pritars, pensijų pinigus būstui bus galima judinti jau nuo sausio. Skaičiuojama, kad šie pokyčiai aktualūs iki 10 tūkstančių jaunų pirkėjų.
