Premjerė įvertino pokyčius NT inkoje: labai lauktas sprendimas

„Tai labai lauktas sprendimas, kuris atvers daugiau galimybių svajojantiems apie savo pirmuosius namus“, – socialiniame tinkle „Facebook“ penktadienį rašė I. Ruginienė.
Ji teigia, kad apie būsto prieinamumo problemas su centriniu šalies banku diskutavo dar dirbdama Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SADM) vadove.
„Dar pavasarį kalbėjau su LB apie būsto prieinamumo problemą, nes jaunoms šeimoms sukaupti pradinį įnašą net turint stabilias pajamas yra sudėtinga. Tuomet siūliau svarstyti pradinio įnašo reikalavimo mažinimą“, – tikina ministrė pirmininkė.
„Džiaugiuosi, kad dialogas davė rezultatų ir šiandien matome realų pokytį – jaunos šeimos turės dar daugiau galimybių įsigyti savo nuosavą būstą“, – apibendrino I. Ruginienė.
Kaip skelbta anksčiau, LB penktadienį atnaujino Atsakingojo skolinimo nuostatus (ASN), pagal kuriuos nuo kitų metų rugpjūčio pirmą būstą įsigyjantiems asmenims nustatytas ne mažesnis kaip 10 proc. nuo nekilnojamojo turto (NT) vertės pradinio įnašo reikalavimas.
Dabar galiojantys ASN numato, kad pirmo būsto paskolai gauti reikia ne mažesnio nei 15 proc. pradinio įnašo nuo įsigyjamos NT vertės.
Nuo kitų metų rugpjūčio įsigaliojantys ASN taip pat numato, kad griežtės skolinimo sąlygos antro ir paskesnių būstų paskoloms, bus griežčiau vertinamas pajamų ir paskolos įmokų santykis.
