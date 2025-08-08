„Ją dar reikia laistyti“: gyventojai įvertino deleguotąją premjerę

Žurnalistai domėjosi, ką gyventojai galvoja apie naująją premjerę.
„Nežinau, man tai šiaip sau. Šneka su akcentu – man nepatinka tokie žmonės“, – tikino moteris.
Kritikos strėlių į socialdemokratų deleguotąją, be penkių minučių premjerę, gyventojai meta ir daugiau.
„Ji jauna, gal patirties mažokai. Nežinau, kaip ten su tautybe“, – antrino kita moteris.
„Labai blogai, čia tragedija Lietuvai“, – tvirtino vyras.
„Man atrodė, lyg būtų geriau buvęs tas, kuris kartu su ja kandidatavo – Eugenijus Sabutis“, – tikino kaunietė.
Lietuviai dažniausiai mini politinės patirties trūkumą.
„Labsardukė, per jauna, praktikos neturi. Nors 5 metus pabūtų politikoje – tada gal. Blogai, jeigu jai nepadės seniai – bus blogai“, – aiškino vyriškis.
„Praeities nežinome. Iki Ingridos Šimonytės dar reikia ją laistyti, kad užaugtų iki tam tikro lygio“, – kalbėjo kitas vyriškis.
„Nesusitupėjusi dar – turi turėti daugiau patirties“, – antrino kaunietis.
Kiti dėl to, kad prieš 10 mėnesių naujoji premjerė dar dirbo profsąjungų konfederacijoje, nesibaimina. Sako, kad duos jai laiko politikoje įsivažiuoti.
„Gali būti ir politikė puiki, gali būti ir premjerė puiki – čia sunku pasakyti“, – teigė senjorė.
„Manau, gal gera. Patirties truputėlį trūksta, bet galbūt ir gera“, – samprotavo moteris.
„Užtenka tiems senukams valdyti – po 20, 30 metų Seime sėdi. Viską reikia pradėti, bandyti iš naujo. Šviežias kraujas yra šviežias kraujas“, – teigė vilnietis.
„Politinę patirtį įgauname dirbdami. Jeigu turi pagrindus – trys aukštieji mokslai – tai yra žinių pagrindas. O patirtis ateina bedirbant“, – aiškino vilnietė.
Po skandalingai atsistatydinusio buvusio premjero Gintauto Palucko lietuviai jaučiasi įjautrinti. Iškart domisi ir galimos naujosios premjerės aplinka.
„Prisiskaitėme internete – visur apie jos vyro verslus: kad po vieną darbuotoją dirba, kitoje įmonėje vėl vienas darbuotojas dirba“, – pasakojo panevėžietė.
„Pasiskaitėme darbe tik apie jos vyrą – ar nebus vėl kažkokių kliūčių, kabliukų. Verslas neaiškus“, – antrino kita moteris.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
Vyrai pastebi ir būsimos premjerės grožį.
„Graži moteris, figūra faina“, – tikino vilnietis.
„Graži moteris, 42 metų, energinga“, – sakė šiaulietis.
O dalis dar nieko apie Ingą Ruginienę negirdėjo.
„Nežinau, jokios nuomonės. Pradės dirbti – bus matyt“, – tvirtino moteris.
„Negirdėjau apie ją nieko“, – prisipažino vyriškis.
Jeigu prezidentas Gitanas Nausėda palaimins Ingą Ruginienę kaip premjerę, gyventojai su ja turės susipažinti per artimiausius trejus metus.
