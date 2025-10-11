Ruginienė: man trūksta drąsos iš partijos

„Man trūksta drąsos iš mūsų partijos“, – šeštadienį per LSDP tarybą sakė I. Ruginienė.
„Mūsų sprendimuose ir pasisakymuose pritrūksta drąsos ir jaučiasi tokia baimės nata, o jei „Nemuno aušra“ išeis, o jei (Saulius – BNS) Skvernelis ateis, o jei prezidentas supyks, o jei bus protestas“, – kalbėjo ji.
Premjerė teigė, kad mato drąsą mato partijos pirmininko Mindaugo Sinkevičiaus veiksmuose ir pasisakymuose.
„Bet jam reikia užnugario, kad partija būtų drąsi“, – sakė I. Ruginienė.
