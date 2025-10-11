 Ruginienė: man trūksta drąsos iš partijos

2025-10-11 11:58
Vilmantas Venckūnas (BNS)

Premjerė Inga Ruginienė sako pasigendanti drąsos iš ją delegavusios Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP).

Inga Ruginienė

„Man trūksta drąsos iš mūsų partijos“, – šeštadienį per LSDP tarybą sakė I. Ruginienė.

„Mūsų sprendimuose ir pasisakymuose pritrūksta drąsos ir jaučiasi tokia baimės nata, o jei „Nemuno aušra“ išeis, o jei (Saulius – BNS) Skvernelis ateis, o jei prezidentas supyks, o jei bus protestas“, – kalbėjo ji.

Premjerė teigė, kad mato drąsą mato partijos pirmininko Mindaugo Sinkevičiaus veiksmuose ir pasisakymuose.

„Bet jam reikia užnugario, kad partija būtų drąsi“, – sakė I. Ruginienė.

