Įvertino: Sauliaus Skvernelio tikslas – kelti destrukciją

„S. Skvernelis net tris kartus kėlė niekuo nepagrįstus ultimatumus didžiausiems koalicijos partneriams. (...) Šie trys ultimatumai rodo, kad S. Skvernelio tikslas – statyti savo sąlygas ir kelti destrukciją, o ne ieškoti bendrų sąlyčio taškų“, – feisbuke trečiadienį rašė socdemas.
Pasak R. Kauno, demokratai po Seimo rinkimų pernai kėlė ultimatumus dėl Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) neįtraukimo į valdančiąją koaliciją, vėliau – dėl darbo su premjeru Gintautu Palucku.
Šiam atsistatydinus, anot politiko, dabar Seimo pirmininko S. Skvernelio vadovaujama politinė jėga kelia ultimatumą socialdemokratams dėl „Nemuno aušros“ buvimo koalicijoje.
„Akivaizdu, kad susitarti ir kartu dirbti S. Skvernelis neturi jokio intereso. Jeigu būtų kitaip, koalicijos darbą lydėtų ne S. Skvernelio ultimatumai, o nuoširdus noras spręsti problemas“, – teigė R. Kaunas.
S. Skvernelis net tris kartus kėlė niekuo nepagrįstus ultimatumus didžiausiems koalicijos partneriams.
Anot jo, Seimo pirmininkas neatstovauja savo partijos pozicijai, kadangi didelė dalis demokratų Seimo ir Vyriausybės narių nori toliau dirbti koalicijoje ir „absoliučiai nesupranta, ko šiais ultimatumais siekia jų pirmininkas“.
„Gal siekiama Seimo pirmininko ego patenkinimo ir pykčio, jog ne viskas vyksta pagal jį, išliejimo“, – rašė R. Kaunas.
Kaip skelbė BNS, S. Skvernelis neatskleidžia, ar liktų naujojoje koalicijoje su „Nemuno aušra“, nors jų įtraukimą į senąją vadina klaida.
Politikas ne kartą yra išsakęs poziciją, kad po rinkimų sudaryta koalicija su „aušriečiais“ buvo klaida. S. Skvernelis ir šią savaitę akcentavo, kad darbas su šia politine jėga yra problema, kurią reikia spręsti.
Antradienį su socialdemokratų atstovais susitikęs S. Skvernelis teigė, kad jo vadovaujama politinė jėga svarstytų galimą tolesnį darbą koalicijoje, tačiau tai priklausys nuo socialdemokratų sprendimo.
LSDP atstovai šią savaitę susitikinėja su partijų atstovais aptarti tolesnį darbą koalicijoje, atsistatydinus premjerui Gintautui Paluckui.
Norėdama turėti daugiau opcijų ir argumentuodama nesutarimais tarp demokratų ir „Nemuno aušros“, socialdemokratų partija į susitikimą dėl galimo bendro darbo trečiadienį pakvietė opozicinės Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos atstovus.
LSDP derybinės grupės teigimu, abi dabartinės koalicijos partnerės yra pareiškusios, kad nesant sutarimo, vietoje vienos iš jų sutiktų prie derybų stalo matyti LVŽS.
Atsistatydinus premjerui ir visam Ministrų kabinetui, artimiausiu metu taip pat turės būti formuojama ir nauja Vyriausybė.
Socialdemokratai į premjeres siūlo socialinės apsaugos ir darbo ministrę Ingą Ruginienę.
Naujausi komentarai