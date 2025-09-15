Įvertino: reketas bus šios koalicijos palydovas

„Tai toliau linksmieji kalneliai“, – žurnalistams pirmadienį kalbėjo S. Skvernelis, „aušriečių“ lyderiui pareiškus, jog po prezidento sprendimo atmesti partijos kandidatus į aplinkos ir energetikos ministrus valdančiosios koalicijos sutartis nebeveikia.
„Toks šokdinimas, valstybinis reketas, jis bus nuolatinis palydovas šitos koalicijos“, – teigė Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ pirmininkas.
R. Žemaitaitis kiek anksčiau pareiškė, kad „Nemuno aušra“ nemato galimybės dirbti valdančiojoje koalicijoje, jeigu neskiriami jos teikiami kandidatai, bei Gitano Nausėdos sprendimą vadino antausiu paskirtajai premjerei Ingai Ruginienei.
„Aušriečiai“ prezidentui siūlė Aplinkos ministerijoje leisti tęsti darbą Povilui Poderskiui, o Energetikos ministerijai vadovauti paskirti teisininką Mindaugą Jablonskį.
Dar iki šių kandidatūrų Prezidentūra nė kartą yra pakartojusi, jog dėl reputacinių „aušriečių“ problemų netvirtins partinių kandidatų.
Pasak S. Skvernelio, „Nemuno aušra“ šiuo metu yra svarbiausia politinė jėga koalicijoje, todėl „natūraliai jie nori turėti Vyriausybėje savo ministrus“.
BNS rašė, kad rugpjūtį Lietuvos socialdemokratų partijos, „Nemuno aušros“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos pasirašė susitarimą dėl valdančiosios koalicijos sudarymo.
Pastaroji pakeitė valdančiojoje koalicijoje buvusią Demokratų sąjungą „Vardan Lietuvos“, šiai pareiškus, kad negali dirbti su „Nemuno aušra“.
Tiesa, S. Skvernelis patikino, jog po šių R. Žemaitaičio pareiškimų partijos biuro durys atviros.
„O dėl kažkokių tokių pokyčių, mūsų partijos biuro durys atviros ir šiandien žmonės dirba, jeigu kas norės ateiti, gali ateiti. Aš nekalbu apie potencialų grįžimą, tiesiog jeigu nori pasikalbėti, galima kalbėtis. Mes tikrai linkę kalbėtis, bet formos paramos yra įvairios“, – teigė parlamentaras.
