Įvertino: LRT įstatymo pataisomis valdantieji deklaruoja „papūskite mums“ požiūrį

„Tai tokia akivaizdi deklaracija, kad va papūskite (mums – BNS), mes galime taip padaryti ir padarysime. (...) Todėl ir skuba, nes nori tą įstatymą priimti bet kokia kaina, nors puikiai žino, kaip toliau su tuo įstatymu vyks“, – žurnalistams Seime ketvirtadienį sakė konservatorė Ingrida Šimonytė.
Anot jos, nors valdantieji kritikuoja dabartines įstatymo nuostatas, nieko geriau nepasiūlo.
„Sako, kad viešasis interesas yra labai išplaukusi sąvoka, o netinkamas pareigų vykdymas yra labai konkreti sąvoka, leiskit paklausti?“ – teigė buvusi premjerė.
„Yra akivaizdus susitarimas, akivaizdi valia šitos daugumos padaryti taip, kad televizorius nerodytų negražiai ir visą laiką tokiais atvejais pradedi nuo LRT“, – sakė ji.
Kaip rašė BNS, premjerė Inga Ruginienė sako neturinti atsakymo, kodėl Seimo nariai siūlo nacionalinio transliuotojo LRT vadovo atleidimo tvarkos pakeitimus svarstyti ypatingos skubos tvarka, tačiau žada, kad jeigu žiniasklaidos bendruomenei priimtas projektas netiks, Vyriausybė pavasarį pasiūlys dar kartą pakeisti reguliavimą.
„Čia yra nuostabi koalicija, kur žmonės atsiriboja vieni nuo kitų, nekalba vieni su kitais ir kartais kyla klausimas, ar jie vieni kitus pažįsta, bet kai reikia padaryti kokią nors niekšybę, išsukti „čekutininkus“ savus iš baudžiamųjų bylų ar dar kokią kiaulystę padaryti, tai kažkaip susirenka į tą pačią salę ir tie mygtukai kažkaip patys pasispaudžia, niekas net „už“ pasisakyt negali, nes nėra kam, labai įdomi kompanija“, – kalbėjo I. Šimonytė.
Ketina kreiptis į Konstitucinį Teismą
Anksčiau teiktas įstatymo pataisas inicijavo mažesnieji koalicijos partneriai „aušriečiai“ ir „valstiečiai“, tačiau demokratų lyderio Sauliaus Skvernelio teigimu, naujosios pataisos rodo, kad pokyčių LRT įstatyme iš tikrųjų siekia didžiausią frakciją Seime turintys socialdemokratai.
„Tas pirmas buldozeris, pasinaudojant dviem mažesnėmis politinėmis torpedomis, nepaėjo. Tai dabar mes matom tikruosius autorius, kas yra šitos pertvarkos ir LRT nepriklausomo valdymo naikinimo iniciatoriai – tai yra socialdemokratai“, – kalbėjo S. Skvernelis.
Anot jo, numatyta, kad kitą savaitę numatytos šio įstatymo pataisų svarstymo ir priėmimo stadijos, o tai reiškia, kad valdantieji šiam projektui taiko skubą.
„Tai reiškia, kad bus pažeistas Konstitucinio Teismo nustatytas labai aiškus išaiškinimas, kad ypatingais atvejais galėtų būti taikoma skubos tvarka. Tai yra antikonstituciniai veiksmai, už kuriuos politinę atsakomybę turės prisiimti Seimo pirmininkas“, – teigė demokratų vedlys.
Jei valdantieji projektą svarstys skubos tvarka, opozicija ketina kreiptis į Konstitucinį Teismą.
„Mes išnaudosime visas tiek procedūrines, tiek teisines galimybes, kad šitą buldozerį sustabdyti“, – sakė S. Skvernelis.
Liberalų sąjūdžio pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen teigia, kad socialdemokratai sulaužė pažadą prieš naujų LRT įstatymo pataisų registravimą pasitarti su žurnalistų bendruomene.
„Registravo tokias pačias iš esmės analogiškas pataisas ir tai padarė dėl vieno paprasto dalyko, nes nori apeiti ekspertinio vertinimo reikalavimą, kuris šiek tiek bent jau pristabdytų procesą. Nori skubos, nori sutvarkyti, perlaužti šį klausimą iki rudens sesijos pabaigos“, – kalbėjo V. Čmilytė-Nielsen.
Liberalai ketvirtadienį surengė akciją, kurios metu Seimo socialdemokratams įteikė Norberto Černiausko knygą „1940. Paskutinė Lietuvos vasara“.
„Gal pasiskaitys, gal suvoks, kad bendrininkavimas ir pataikavimas, įgalinimas tokių partnerių, kuriuos jie pasirinko, yra pavojingas valstybei. Tai nėra vien tiktai apie juos, apie šią valdančią daugumą, bet apie žiniasklaidos laisvę, apie mūsų demokratijos silpninimą. Dabar tikrai yra laikas atsikvošėti“, – kalbėjo parlamentarė.
Žurnalistų bendruomenė kritikuoja
Kaip rašė BNS, socialdemokratų trečiadienį registruotose pataisose numatyta, kad LRT generalinis direktorius dėl nepasitikėjimo gali būti atleistas iš pareigų, jei jis netinkamai vykdo įstatyme numatytas funkcijas arba jei taryba nepatvirtina metinės LRT veiklos ataskaitos, ir jei už tokį nepasitikėjimą balsuoja daugiau kaip pusė visų tarybos narių.
Taip pat siūloma nustatyti, kad generalinį direktorių taryba į pareigas skiria ir iš jų atleidžia slaptu balsavimu.
Projektą pasirašė visų valdančiosios koalicijos frakcijų atstovai.
Žurnalistų profesionalų asociacijos teigimu, šis siūlymas, kaip ir ankstesnis, kelia grėsmę LRT nepriklausomumui. Be to, jis neaptartas su žurnalistų bendruomene.
Tuo metu LRT teigia, kad naujos pataisos parengtos skubiai, be diskusijų su visuomeniniu transliuotoju, ir kelia grėsmę jo nepriklausomumui.
Dabartinė tvarka numato, kad LRT generalinį direktorių viešo konkurso būdu penkeriems metams taryba į pareigas skiria ir iš jų atleidžia atviru balsavimu.
Taip pat numatyta, jog visuomeninio transliuotojo vadovas dėl nepasitikėjimo gali būti atleidžiamas tik tuo atveju, jeigu taryba pareikštą nepasitikėjimą grindžia viešuoju interesu ir už tokį nepasitikėjimą balsuoja mažiausiai du trečdaliai jos narių – aštuoni iš 12.
Seimas jau yra pradėjęs svarstyti „Nemuno aušros“ parengtą LRT įstatymo pataisą, kad nacionalinio transliuotojo vadovas galėtų būti atleidžiamas slaptu balsavimu jam pareiškus nepasitikėjimą, kai už tai balsuoja pusė LRT tarybos narių, tai yra šeši iš 12.
Dėl siūlomų pataisų antradienį prie Seimo įvyko žurnalistų inicijuotas protestas, į jį susirinko apie 10 tūkst. žmonių.
