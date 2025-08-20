Inga Ruginienė: matyt, didelio pasirinkimo neturiu

„Tikrai, matyt, didelio pasirinkimo neturiu, nes man labai svarbu mano šeimos ramybė ir saugumas. Per pastarąsias dvi savaites gavome labai didelį dėmesį, ko galbūt nesitikėjome. Aš esu pripratusi, bet šeima tikrai ne. Tai yra vienas faktorius, o kitas faktorius – mes turime žiūrėti, o kiek valstybei kainuotų išlaikymas premjero savo namuose“, – žurnalistams trečiadienį sakė I. Ruginienė.
„Tai renkuosi pigesnį ir patikimesnį variantą“, – teigė ji.
Buvęs premjeras Gintautas Paluckas į Turniškėse esančią rezidenciją įsikėlė balandį po čia atlikto remonto.
Naujienų portalas „15min“ anksčiau rašė, jog rezidencijai renovuoti sudaryta per 127 tūkst. sutartis su bendrove „Sivesta“. Vyriausybės kanceliarija tuomet teigė, kad realiai šie darbai kainuos 90 tūkst. eurų, dar apie 50 tūkst. eurų atsieis baldai, interjero detalės.
Premjero rezidencijoje praėjusią kadenciją gyveno tuometinė ministrė pirmininkė Ingrida Šimonytė. Prieš ją Vyriausybei vadovavęs dabartinis Seimo pirmininkas Saulius Skvernelis į šią rezidenciją nesikraustė, gyveno nuosavame name.
Naujausi komentarai