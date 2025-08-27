 Į žemės ūkio ministrus siūlomas Andrius Palionis, į ekonomikos ir inovacijų – Edvinas Grikšas

2025-08-27 16:21
Žemės ūkio ministru kandidatuoja tapti dabartinis viceministras Andrius Palionis, o ekonomikos ir inovacijų ministru – dabartinis ministerijos Inovacijų politikos grupės vadovas Edvinas Grikšas.

Prezidentas Gitanas Nausėda ketvirtadienį susitiks su abiem kandidatais, pranešė Prezidentūra.

50-ies A. Palionis nuo 2012 metų buvo renkamas į Seimą, o 2019–2020 metais ėjo žemės ūkio ministro pareigas. Jį į žemės ūkio ministrus siūlo „Nemuno aušra“, anksčiau A. Palionis priklausė Lietuvos regionų, Lietuvos socialdemokratų ir darbo, Lietuvos socialdemokratų partijoms.

34-erių Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) narys E. Grikšas ministerijoje dirba nuo 2020 metų, 2019–2020 metais dirbo Seimo kanceliarijoje patarėju.

