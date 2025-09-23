Į brolių Žemaitaičių servisą įsisuko valdiški ratai: paskaičiavo pinigus

Vienas Žemaitaitis – Vilniuje, kitas – Šilutėje. Tik broliai, panašu, nutolę, o skiria ne tik kilometrai. Mat tas, kuris Šilutėje, nežino, už ką atsakingas tas, kuris Vilniuje.
„Brolis teisingai pasakė, jis atvažiuoja į renginius, pamedžioti arba pažvejoti, toks ir yra atvažiavimas daugiausia Šilutėje“, – šnekėjo R. Žemaitaitis.
Nors bendrų taškų yra. Abu broliai turi įmonės „Pamario starta“ akcijų. Ji užsiima automobilių remontu ir technine priežiūra Šilutėje. Politikas R. Žemaitaitis akcijas paveldėjo prieš dvejus metus. Žmona Živilė – įmonės valdybos pirmininkė. Panašiai valdomos ir dar dvi brolių Žemaitaičių įmonės.
„Pasitariame gal du kartus į metus, jei susitinkame per Kalėdas – ir tai ne kiekvienais metais“, – kalbėjo politiko brolis Dževaldas Žemaitaitis.
„Aš į įmonės veiklą mažai kišuosi. Daugiau dirbu su strateginiais dalykais, tarkime, investavimas – kur, kiek, kas“, – nurodė R. Žemaitaitis.
LRT skelbia, kad Žemaitaičiams itin gerai sektis pradėjo viešuosiuose pirkimuose.
„Kai pasirašinėjome sutartį, aišku, matosi, kad pasirašo žmogus pavarde Žemaitaitis, bet kažkokios dar papildomos patikros nenumato teisės aktai, kad mes turėtume tikrinti tiekėją“, – aiškino Aplinkos apsaugos departamento direktorė Laima Grižaitė.
Aplinkos apsaugos departamentas pavaldus Aplinkos ministerijai, o Aplinkos ministerija – R. Žemaitaičio malonėje.
Departamento automobiliai irgi genda, Šilutėje jų turi dešimt. Visi artimiausius trejus metus bus remontuojami brolių Žemaitaičių servise.
„Šios sutarties vertė – 50 tūkst. eurų“, – teigė L. Grižaitė.
R. Žemaitaitis – ne aplinkos ministras, tad interesų konflikto nemato.
„Čia jokių problemų nėra, o Seimo narys balsuodamas, kad pensija padidės, tai interesų konfliktas ar ne? Svarbiausia, kad būtų deklaruota, jog būtų vieša“, – aiškino „Nemuno aušros“ lyderis.
„Buvusio premjero visos istorijos kilo taip pat iš to. Atrodė, viskas buvo deklaruota, pasirodo – nebūtinai viskas“, – kalbėjo Seimo narys (TS-LKD) Mindaugas Lingė.
LRT duomenimis, prieš ketverius metus „Pamario starta“ laimėjo tik keturis viešuosius pirkimus, o pernai – jau 141. Dažnai įmonė nė nejaučia konkurencijos, nes yra vienintelė dalyvė.
„Ar daugiau dalyvių yra, ar nėra – mes nežinome“, – pabrėžė Dž. Žemaitaitis.
Dažniausiai iš Žemaitaičių paslaugas perka Šilutės savivaldybė, Tauragės policija. Tarp daugiausia automobilių remontui išleidžiančių – pasieniečiai, jau minėtas Aplinkos apsaugos departamentas ir „Kelių priežiūra“.
„Tas servisas yra skirtas Klaipėdos, Kauno miesto dydžiui, bet ne Šilutės. Mes turime ieškoti visokių veiklos variantų – tiek su fiziniais asmenimis, tiek su įmonėmis, tiek su valstybinėmis įmonėmis“, – šnekėjo R. Žemaitaičio brolis.
Abu broliai skundžiasi, kad viešuosiuose pirkimuose daug korupcijos ir kyšininkavimo. Tačiau, kai vieno paklausi, kokia jų sėkmės paslaptis, skamba irgi mažų mažiausiai įdomiai.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
„Paprastas dalykas, ką parodo mūsų „Bosch Car Service“ sėkmės istorija: kada tu žinai, kokia yra „atkatų“ sistema, kiek procentų reikia išgryninimui, kaip veikia sistema, tu tiesiog nuleidi kainą ir laimi“, – nurodė R. Žemaitaitis.
Kai valstybė garantuoja, jog verslas darbo turės, galima ir Šilutėje mokėti solidesnį atlyginimą.
„Nuo 1,5 tūkst. iki 1,7 tūkst. „į rankas“, – teigė Dž. Žemaitaitis.
Anot R. Žemaitaičio, jis jokios naudos iš šio verslo negauna. Dividendų įmonė neišmoka, o pelną investuoja atgal.
