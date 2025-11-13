„Apsilankiau Baltarusijos ambasadoje Belgijoje, ambasados kvietimu ir Amerikos respublikonų. Vis tik reikia ieškoti sąlyčio taškų. Daug yra skirtumų, bet galime kažkur surasti ir vienodą tašką. Esame kaimynai. Prašiau, kad išlasvintų Beliackį, kurį išdavė Kubilius, kad taip pat ir kiti politiniai kaliniai būtų paleisti. Jeigu jau Lietuva nesusitvarko su balionais, tai gal Baltarusija padėtų susitvarkyti. Antras dalykas, tai pajuokavome, sako, gal kainas nuleiskite cigarečių, tegul jos būna pigesnės kaip Baltarusijoje, tada balionai skris pas mus. Tas klausimas toks rimtas pasidarė, nors tie balionai, kaip ir jie sakė, kaip ir mūsų Grybauskaitė bei Šimonytė sakė, skraidė jau penkerius metus. Nebuvo problemos. Dabar – milžiniška problema. Dėl vilkikų taip pat kalbėjome. Jie irgi nori ieškoti kontakto, sako, kad Lukašenka pasiūlė – sudarykime darbo grupę, jų užsienio reikalų ministras vadovaus, ir ieškokime sprendimų. Man atrodo, jei mes kalbėsimės, kad ir su didžiausiu priešu, vis tiek kažką surasime bendro. O visa ši politika – nesikalbėti su Baltarusija, su Lukašenka – labai naudinga Putinui. Šie patriotai puikiai tarnauja Putinui“, – feisbuke paskelbtame vaizdo įraše kalbėjo P. Gražulis.
Iš Gražulio – dar vienas akibrokštas
2025-11-13 10:50
Europarlamentaras Petras Gražulis apsilankė Baltarusijos ambasadoje Belgijoje. Pasak politiko, aptartos trys temos: politinių kalinių paleidimas, lietuviškų vilkikų grąžinimas, kontrabandos srautų oro balionais sustabdymas.
Petras Gražulis / L. Balandžio / BNS nuotr.
(be temos)