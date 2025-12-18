„Islamo valstybė“ pasveikino teroro išpuolį Sidnėjuje, ėmė kurstyti išpuolius Belgijoje

Sekmadienį du užpuolikai atidengė ugnį į minias, Sidnėjaus Bondžio paplūdimyje šventusias žydų šventę Hanuką, nužudydami 15 ir sužeisdami dešimtis žmonių. Dauguma aukų buvo žydai.
Vieną iš užpuolikų nušovė saugumo pajėgos, o kitas buvo sužeistas ir vėliau jam buvo pareikšti kaltinimai dėl 15 žmogžudysčių ir 40 sunkių kūno sužalojimų su tikslu nužudyti.
Internetiniame naujienlaiškyje, kuris, kaip manoma, yra susijęs su šia ekstremistine organizacija, „Islamo valstybė“ pagyrė išpuolį Bondžio paplūdimyje, pavadindama jį „Sidnėjaus pasididžiavimu“, o užpuolikus – „unikaliu duetu“, užsimindama, kad jie gali būti radikalios džihadistų organizacijos rėmėjai.
Australijos valdžios institucijos mano, kad abiem užpuolikams poveikį darė ir juos veikti skatino būtent „Islamo valstybė“.
„Nors „Islamo valstybė“ dar neturėjo progos įsitraukti į [tiesioginį] pasipriešinimą su žydais, jos kareiviai, delegacijos ir rėmėjai nenustojo visur kur bandyti pulti žydus“, – rašoma „Islamo valstybės“ naujienlaiškyje.
„Po to, kai atsidavę šalininkai atsiliepė į raginimą ir įgyvendino rekomendacijas naudoti smurtą religinių švenčių ir susibūrimų metu, šiandien Australijos gatvėse liejasi žydų kraujas“, – teigiama jame.
Smogikų grupuotė taip pat pakurstė Belgijoje gyvenančius pabėgėlius per šventes rengti išpuolius prieš žydus ir krikščionis.
