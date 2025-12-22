Vilniuje išniekintas memorialas žuvusiems Baltarusijos opozicijos atstovams atminti

Kaip pranešė Policijos departamentas, sekmadienį, laikotarpyje nuo 14 val. iki 18.50 val., Mindaugo gatvėje, prie Baltarusijos ambasados tvoros, nenustatytas asmuo sudaužė ten stovėjusių keturių nuotraukų rėmelių stiklus. Nuotraukose įamžinti žuvusieji Baltarusijos opozicijos atstovai.
Kol kas nenustatytas asmuo išvartė nuotraukas bei sudaužė žvakių indelius.
Surinkta medžiaga dėl viešosios tvarkos pažeidimo.
ELTA primena, kad prie sostinės Naujamiesčio rajone, prie Baltarusijos ambasados jau ne vienerius metus prie Baltarusijos ambasados tvoros, ant šaligatvio sustatyti žuvusiųjų opozicijos atstovų portretai, čia degamos žvakės. Vilniečiai taip pagerbia nužudytas režimo aukas.
Prieš keletą metų žuvusiųjų nuotraukas į šiukšlių maišą sudėjęs prorusiškas aktyvistas Raulynas Ragelskis už šiuos veiksmus teisiamas teisme.
Naujausi komentarai