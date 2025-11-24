Gitanas Nausėda su Ukrainos prezidentu aptarė, kaip spręsti karą

Prezidentūra nurodė, kad šalių vadovai telefonu aptarė naujausius postūmius ieškant Rusijos pradėto karo sprendimo, Ukrainos prezidentas G. Nausėdą informavo apie pokalbius su JAV atstovais Ženevoje.
Šiame mieste sekmadienį JAV, Ukrainos ir Europos pareigūnai aptarė Vašingtono parengtą taikos planą, o amerikiečiai derybas vadino reikšmingu žingsniu į priekį.
Savo ruožtu, Lietuvos prezidentas išreiškė tvirtą šalies palaikymą Ukrainos suverenitetui ir teritoriniam vientisumui, išsakė paramą spartesnėms deryboms dėl Ukrainos narystės Europos Sąjungoje (ES) iki 2030-ųjų.
Šis pokalbis, kaip pranešė Prezidentūra, vyko prieš neeilinį Europos Vadovų Tarybos (EVT) posėdį.
BNS rašė, kad prieš skubų ES lyderių susitikimą, kuriame bus aptartas atnaujintas Ukrainos veiksmų planas, su V. Zelenskiu kalbėjosi ir EVT pirmininkas Antonio Costa (Antoniju Košta).
Neeilinis EVT posėdis rengiamas po to, kai Vašingtonas parengė 28 punktų taikos planą, pagal kurį Kyjivas turėtų atiduoti Kremliui savo teritorijų, sumažinti kariuomenę ir pažadėti niekada nestoti į NATO.
V. Zelenskis atmeta tokį pasiūlymą, nes jis užbaigtų karą palankiomis Maskvai sąlygomis. Ukrainiečių lyderis pripažįsta, kad taip rizikuoja prarasti Vašingtoną kaip sąjungininką, tačiau sako negalįs išduoti Ukrainos.
Tuo metu didžiųjų Europos šalių lyderiai reaguodami į JAV taikos planą tvirtina, jog bet kokiam susitarimui, turinčiam įtakos ES ir NATO, reikia Europos partnerių patvirtinimo arba sąjungininkų konsensuso.
JAV prezidentas Donaldas Trumpas suteikė Ukrainai laiko iki lapkričio 27 dienos patvirtinti planą, nors tikina, kad jis – nėra galutinis.