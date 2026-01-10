Gitanas Nausėda: mes apsvarstysime šitą klausimą

„Mes apsvarstysime šitą klausimą“, – interviu BNS sakė šalies vadovas.
Anot jo, kitą savaitę su Seimo komitetų vadovais, kurie atsakingi už saugumą bei užsienio politiką, bus rengiamas susitikimas.
„Yra daug klausimų susikaupę, kur turime būti vieningi ir labai aiškiai matyti problemas ir, svarbiausia, žinoti sprendimo būdus“, – teigė G. Nausėda.
Taip jis kalbėjo po to, kai JAV po kelis mėnesius trukusio karinio ir ekonominio spaudimo praėjusį savaitgalį netikėtai surengė oro smūgius prieš kelis taikinius Venesueloje, smarkūs sprogimai sudrebino sostinę Karakasą.
Operacijos metu Venesuelos autoritarinis lyderis Nicolas Maduro (Nikolas Maduras) ir jo žmona buvo išskraidinti į Niujorką, kur jiedu jau stojo prieš teismą dėl narkotikų kontrabandos ir terorizmo.
Tikiuosi, kad vis dėlto šitie veiksmai turės įtakos ir demokratijos atstatymui Venesueloje.
JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) paskelbė, kad pereinamuoju laikotarpiu Venesuelą valdys JAV, tai pavesta aukštiems šalies pareigūnams. Laikinąja Venesuelos vadove paskirta N. Maduro viceprezidentė Delcy Rodriguez (Delsi Rodriges).
Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys pirmadienį nurodė, kad Lietuva palaiko praėjusį savaitgalį paskelbtą Europos Sąjungos (ES) diplomatijos vadovės Kajos Kallas (Kajos Kalas) pareiškimą, kuriuo dėl Venesuelos raginama laikytis tarptautinės teisės normų.
G. Nausėda dar kartą pakartojo, kad Lietuva niekada nepripažino N. Maduro kaip teisėto Venesuelos prezidento bei pabrėžė, jog demokratijos atstatymas, visų pirma, yra uždavinys venesueliečiams.
„Demokratijos atstatymas, be abejo, yra pirmiausia Venesuelos žmonių reikalas. Jeigu būtų galima sudaryti tokias sąlygas, kuomet žmonių valia galėtų atsispindėti rinkimuose, tai galima padaryti“, – sakė prezidentas.
„Bet visada turime suprasti, kad štai toks atvejis, kuomet kalbame apie tiesiog, kad ir pasiskelbusio prezidentu žmogaus suėmimą ir išvežimą iš šalies, tai kuria precedentą ir tai, sakyčiau, konfliktuoja su Jungtinių Tautų chartija“, – teigė jis.
Anot šalies vadovo, pirmiausia norėtųsi išgirsti iš pačių Jungtinių Valstijų, kad veiksmai, kurių ėmėsi šalis, yra „tikrai demokratijos vardan“.
Be to, G. Nausėda sakė tikintis, kad kaip kas beaiškintų tikruosius motyvus, visa tai gali pagelbėti atstatant demokratinius procesus šalyje.
„Manau, kad, bet kuriuo atveju, tai gali vesti į tam tikrų demokratinių institucijų atstatymą – galbūt ir netiesiogiai, galbūt štai per tam tikrą pereinamąjį laikotarpį – bet aš tikiuosi, kad vis dėlto šitie veiksmai turės įtakos ir demokratijos atstatymui Venesueloje“, – kalbėjo prezidentas.
Naujausi komentarai