Europos Sąjungai – tarptautinis raginimas

„Raginame rugsėjo mėnesio pradžioje su Ukraina atidaryti pirmąją derybų dėl stojimo į ES grupę. Toliau po šio žingsnio iki šių metų pabaigos su Ukraina turi būti pradėtos derybos, apimančios visus šešis derybų skyrius, o 2030-ųjų sausio 1-oji turi būti nustatyta kaip Ukrainos įstojimo į ES tikslinė data, jei bus įvykdytos visos sąlygos“, – rašoma sekmadienį išplatintame parlamentarų pareiškime.
Kaip rašė BNS, netrukus po to, kai Rusija 2022-ųjų vasarį pradėjo didelio masto invaziją į Ukrainą, ši pareiškė norą įstoti į ES, bet negali stumti į priekį derybų dėl narystės, nes tai vetuoja Vengrijos premjeras Viktoras Orbanas.
Vengrija sako, kad Ukrainos narystė bloke keltų saugumo rizikų ir kad kariaujančios šalies priėmimas įtrauktų Budapeštą į konfliktą su Rusija.
Konservatoriaus Žygimanto Pavilionio vadovaujamo tinklo „United4Ukraine“ atstovai sekmadienį vieši Kyjive, kur dalyvauja Ukrainos nepriklausomybės dienos minėjime. Kaip pranešė Seimo narys, į Ukrainą atvyko 35 atstovai iš 23 valstybių parlamentų.
Jų bendrame pareiškime taip pat pabrėžiama, kad ugnies nutraukimo ar taikos susitarimas, sudarytas nedalyvaujant Ukrainai ir Europai, „neatneš taikos, o tik kurstys Rusijos įžūlumą“.
„Norint pasiekti tikros taikos, reikalingas visiškas ir besąlygiškas ugnies nutraukimas, įskaitant, bet neapsiribojant, neatidėliotiną visų išpuolių prieš civilinę ir ypatingos svarbos infrastruktūrą sustabdymą“, – rašoma pareiškime.
Pasak politikų, Ukrainos prisijungimas prie NATO yra svarbi ilgalaikės taikos Ukrainoje ir Europoje garantija.
„Palankiai vertiname NATO planus ženkliai didinti gynybos išlaidas ir į šią strategiją įtraukti Ukrainos stiprinimą. Saugumas Europoje, Artimuosiuose Rytuose bei Indijos ir Ramiojo vandenynų regione yra tiesiogiai tarpusavyje susiję. Pasipriešinimas Rusijos agresijai prieš Ukrainą yra ypač svarbus siekiant atgrasyti Maskvos, Pchenjano ir Teherano keliamas grėsmes“, – teigia parlamentarai.
Tinklo atstovai ragina parlamentus visame pasaulyje priimti rezoliucijas, numatančias niekada nepripažinti laikinai Rusijos okupuotų Ukrainos teritorijų nei de jure, nei de facto ir nepripažinti jokių apribojimų Ukrainos suverenitetui, vidaus ir užsienio politikai, įskaitant ir jos pasirinkimus dėl aljansų.
Parlamentarai taip pat pasižadėjo stiprinti sankcijas Rusijai, mechanizmus, leidžiančius patraukti atsakomybėn atsakingus už karo nusikaltimus Ukrainoje, taip pat ragina remti ir investuoti į šalies atsigavimą.
Ukraina nepriklausomybę nuo Sovietų Sąjungos paskelbė 1991 metų rugpjūčio 24 dieną, Maskvoje žlugus pučui.
Tačiau 2014 metais Rusija aneksavo Ukrainai priklausiusį Krymo pusiasalį, o 2022-ųjų vasario pabaigoje pradėjo invaziją į šią šalį.