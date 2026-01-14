Etikos sargai: Žemaitaitis pažeidė politikų elgesio kodeksą

Tokiam sprendimui pritarė dauguma komisijos narių, išskyrus „aušrietę“ Daivą Žebelienę.
Nacionalinio transliuotojo Etikos komisijai pateiktame skunde buvo nurodoma, jog „Nemuno aušros“ vedlio „Facebook“ paskyroje išsakyti teiginiai apie LRT pažeidžia etikos principus.
Kaip pavyzdžiai pateikta kritika LRT transliacijoms, transliuotojo vadinimas „purvasklaida“, žurnalisto Edmundo Jakilaičio įžeidinėjimai, taip pat teiginiai „Komunistuojantis LRT pabudo?“ bei „senas KGB metodas, jei tau skambina iš LRT, tai tarybinis tvaiką gali nuotoliu užuosti!“.
Nacionalinio transliuotojo teigimu, tokie teiginiai yra nesuderinami su Valstybės politikų elgesio kodeksu, pažeidžia pagarbos žmogui ir valstybei, teisingumo, sąžiningumo, padorumo, pavyzdingumo, nesavanaudiškumo, nešališkumo, atsakomybės principus.
