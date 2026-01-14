 Etikos sargai: Žemaitaitis pažeidė politikų elgesio kodeksą

Etikos sargai: Žemaitaitis pažeidė politikų elgesio kodeksą

2026-01-14 14:41
Vakaris Vingilis (BNS)

Seimo Etikos ir procedūrų komisija trečiadienį nusprendė, kad savo pasisakymais apie Lietuvos nacionalinį radiją ir televiziją (LRT) „Nemuno aušros“ pirmininkas Remigijus Žemaitaitis pažeidė politikų elgesio kodekse nustatytą pagarbos žmogui ir valstybei principą.

Remigijus Žemaitaitis
Remigijus Žemaitaitis / P. Peleckio / BNS nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Tokiam sprendimui pritarė dauguma komisijos narių, išskyrus „aušrietę“ Daivą Žebelienę.

Nacionalinio transliuotojo Etikos komisijai pateiktame skunde buvo nurodoma, jog „Nemuno aušros“ vedlio „Facebook“ paskyroje išsakyti teiginiai apie LRT pažeidžia etikos principus.

Kaip pavyzdžiai pateikta kritika LRT transliacijoms, transliuotojo vadinimas „purvasklaida“, žurnalisto Edmundo Jakilaičio įžeidinėjimai, taip pat teiginiai „Komunistuojantis LRT pabudo?“ bei „senas KGB metodas, jei tau skambina iš LRT, tai tarybinis tvaiką gali nuotoliu užuosti!“.

Nacionalinio transliuotojo teigimu, tokie teiginiai yra nesuderinami su Valstybės politikų elgesio kodeksu, pažeidžia pagarbos žmogui ir valstybei, teisingumo, sąžiningumo, padorumo, pavyzdingumo, nesavanaudiškumo, nešališkumo, atsakomybės principus.

Šiame straipsnyje:
Remigijus Žemaitaitis
Seimo etikos ir procedūrų komisija
LRT
politikų elgesio kodeksas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų