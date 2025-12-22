Žemaitaitis – dažniausiai Seimo Etikos ir procedūrų komisijos nagrinėjamas parlamentaras

Pasak portalo, R. Žemaitaitis šią kadenciją jau penkis kartus buvo pripažintas neetišku, o šiuo metu vykdomas dar vienas tyrimas.
Seimo etikos sargai buvo pradėję ir dar vieną tyrimą dėl pasisakymų apie „Youtube“ žvaigždę Darreną Jasoną Watkinsą (Dareną Džeisoną Votkinsą), slapyvardžiu IShowSpeed, bet „valstietei“ Aušrinei Norkienei tapus Seimo vicepirmininke, ji turėjo palikti Etikos ir procedūrų komisijos pirmininkės pareigas, tad du mėnesius vadovo neturėjusi komisija pradelsė terminą, per kurį turėjo priimti šį ir kai kuriuos kitus sprendimus.
Be kita ko, parlamentaras gruodžio pradžioje teismo buvo pripažintas savo pasisakymais kurstęs neapykantą prieš žydus ir neigęs Holokaustą.
Praėjusią savaitę komisija dėl R. Žemaitaičio priėmė tris sprendimus – pripažino jį pažeidusiu etiką, taip pat pradėjo naują bei atnaujino dar vieną įstrigusį tyrimą.
Etikos sargai konstatavo, jog dar rugsėjį Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) darbuotojas ciocėmis pavadinęs R. Žemaitaitis pažeidė Valstybės politikų elgesio kodekse įtvirtintus pagarbos žmogui ir valstybei bei pavyzdingumo principus.
Komisija taip pat ėmėsi tirti R. Žemaitaičio pasisakymus apie Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklos moksleivių dalyvavimą kultūros proteste bei atnaujino tyrimą dėl komentarų LRT žurnalistui.
Kartu komisija vertins ir R. Žemaitaičio socialinio tinklo „Facebook“ įrašą, kuriame jis paviešino Kauno Jono Basanavičiaus gimnazijos moksleivių, planavusių vykti į Kultūros asamblėjos organizuotą protestą Vilniuje, duomenis.
Liepą parlamentaras neetišku pripažintas ir po pasisakymų apie Ukrainą. Be kita ko, suklastotus bilietus į JAV priėmęs R. Žemaitaitis Etikos ir procedūrų komisijos buvo pripažintas nuslėpęs tikruosius kelionės tikslus ir kitas aplinkybes ir pažeidęs Valstybės politikų elgesio kodeksą.
Pats parlamentaras portalui komentuodamas minėtus komisijos sprendimus teigė, kad nesureikšmina nei savo pažeidimų, nei komisijos sprendimų, kadangi jie neturi jokios teisinės galios.
„Kiek jie nori, tiek tegu rašo. Jei neturi komisija ką veikti, tegu jie užsiiminėja kuo nori“, – teigė politikas.
