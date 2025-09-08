Edvinas Grikšas: prezidentas klausė apie turtą, eismo įvykį prieš 15 metų

Edvinas Grikšas teigė apie avariją nepasisakęs, nes pirmą kartą dėl jaudulio netinkamai įvertino, ką reikia aptarti su šalies vadovu.
„2010 metais aš esu turėjęs eismo įvykį, kurio kaltininkas buvau, ir kadangi eismo įvykio metu buvo sutrikdyta kitame automobilyje buvusių žmonių sveikata, man dėl to prokuratūra kėlė baudžiamąją bylą“, – po susitikimo pirmadienį žurnalistams sakė kandidatas į ministrus.
Jis teigė atlyginęs tiek turtinę, tiek neturtinę žalą nukentėjusiesiems, tad byla pagal motinos laidavimą buvo nutraukta.
„Važiavau, rikiavausi, kliudžiau kitą automobilį, kitas automobilis buvo atsitrenkęs į stulpą. Nebuvau nei apsvaigęs, nei išgėręs. (...) Nebuvau labiausiai patyręs ir geriausias vairuotojas tą dieną“, – aiškino E. Grikšas.
Anot jo, su prezidentu aptarta ir situacija dėl jo šeimos pajamų ir turto deklaracijų.
„Prezidentui detaliai paaiškinau, kad visos deklaracijos Valstybinei mokesčių inspekcijai pateiktos, butas įsigytas iš mano ir žmonos santaupų“, – kalbėjo E. Grikšas.
Jis sakė dar pirmojo susitikimo metu prezidentui pristatęs viziją dėl valstybei svarbių klausimų, kuriuos turėtų spręsti ministerija, tarp kurių – vietos ir užsienio investicijos, regionų skatinimas, konkurencinga ir tvari ekonomika.
„Kalbam ir apie inovacijas, pramonės transformaciją, kitas labai svarbus – veikianti valstybė, tiek su administracinės naštos mažinimu, tiek skaitmenine politika susiję klausimai, kurie sąveikauja tarpusavyje siekiant mažinti administracinius kaštus, nes svarbu ne tik institucijų skaičius, bet ir greitis“, – sakė E. Grikšas.
„Išsprendus šiuos klausimus ir verslas galės greičiau kurtis, ir savivaldybės sulaukti investicijų“, – pridūrė jis.
E. Grikšas pabrėžė, kad svarbios ir darbuotojų perkvalifikavimo programos, „sidabrinė“ ekonomika.
