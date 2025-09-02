Ruginienė: keistas procesas vyksta

„Keistas procesas pastarąsias savaites vyksta. Iš tikrųjų, nėra taip, kad tai man nežinomas kandidatas. Su „valstiečių“ partija ir jos pirmininku Aurelijumi Veryga kandidatą mes esame aptarę netgi kelis kartus – nuo pat biografijos smulkmenų iki visų kitų. Ir normalu, kad per tokį siaurą laikotarpį aš šiuo metu tą darau – susitinku su laikinais ministrais, kurie persikels į naują Vyriausybę, ir su kandidatais. Procesas vyksta, manau, labai normaliai“, – antradienio rytą susitikusi su E. Grikšu žurnalistams sakė I. Ruginienė.
„Nėra taip, kad čia yra mano pirmas susidūrimas ir pirmos žinios apie kandidatą“, – aiškino ji.
Kaip skelbta anksčiau, praėjusią savaitę kandidatas į ekonomikos ir inovacijų ministrus E. Grikšas būsimus darbus jau aptarė su prezidentu G. Nausėda, tačiau būsimoji Vyriausybės vadovė pripažino, kad šalies vadovui pateikto kandidato – nepažįsta.
„Nepažįstu to žmogaus, tikrai. Edvinas, berods. Jis ministerijos darbuotojas. Tikrai jo nepažįstu, nežinau. Bet, jeigu A. Veryga jį nominavo, tai aš labai tikiuosi, kad, matyt, pasitikėjimas yra, pasitikrino tą pavardę“, – sekmadienį „Lietuvos ryto TV“ sakė I. Ruginienė.
Vėliau paaiškėjo, kad I. Ruginienė nė nebuvo susitikusi su prezidentui pristatytu kandidatu. Viešojoje erdvėje pasigirdus kritikai dėl tokios Vyriausybės formavimo praktikos, politikė nebuvo linkusi to sureikšminti.
Vardas, man atrodo, ne esmė.
„Vardas, man atrodo, ne esmė. Svarbu susipažinti, apie ką tas žmogus, kokia jo patirtis. Labai džiaugiuosi, kad tai iš ministerijos vidaus atėjęs žmogus, kuriam nebus tam tikri klausimai naujiena. Ir tai leidžia manyti, kad žmogus iš karto galės startuoti nuo darbų ir jam tas adaptacinis ar įsivažiavimo periodas bus ganėtinai trumpas“, – antradienio rytą žurnalistų paklausta, kas pasikeitė nuo tada, kai tvirtino nepažįstanti E. Grikšo, teigė I. Ruginienė.
„Man atrodo, viskas kol kas vyksta pakankamai normaliai ir prisiminkime istoriją – ar dar žinot dar bent vieną premjerą, kuris darė šitą procesą? Aš tai nelabai atsimenu“, – kartojo ji.
Kandidatui išsakė lūkesčius
Antradienio rytą vykęs susitikimas su E. Grikšu, paskirtosios premjerės teigimu, buvo dalykiškas ir konstruktyvus.
„Atrodo, turime bendrą matymą“, – sakė socialdemokratė, pažymėdama, kad pokalbio metu buvo aptarti ir kandidatui keliami lūkesčiai.
„Matyt, mūsų komandos darbą visuomenė matuos pagal pritrauktų investicijų kiekį. Tikrai reikės pasiraitoti rankoves, nes turime daug iššūkių ir problemų prisitraukti investicijas. Gynybos pramonę reikia aktyvizuoti, dar labiau greitinti šituos procesus“, – dėstė ji, nurodydama, kad pokyčių reikės imtis ir Registrų centro veikloje, ieškoti IT sprendimų viešajame sektoriuje.
Prezidento patarėjas: kandidatai į finansų bei ekonomikos ir inovacijų ministrus dar vertinami
Prezidento vyriausiasis patarėjas Vaidas Augustinavičius sako, kad šalies vadovas dar nėra priėmęs sprendimų dėl kandidatų į finansų bei ekonomikos ir inovacijų ministrus – Kristupo Vaitiekūno bei E. Grikšo – skyrimo.
Pasak patarėjo, K. Vaitiekūnas yra stiprus mokesčių ekspertas, tačiau dirbant ministru svarbi ir patirtis tarptautiniuose formatuose, kurią turėjo dabartinis laikinasis ministras Rimantas Šadžius.
Jis taip pat pabrėžė, kad prezidentas iš naujojo finansų ministro tikėtųsi darbų tęstinumo balansuojant valstybės išlaidas ir fiskalinę drausmę.
„Apie R. Šadžių, prezidentas šiam ministrui pastabų neturėjo, vertino jo labai didelę patirtį tarptautiniuose formatuose. Kalbant apie kitą kandidatą poną K. Vaitiekūną, tai labai stiprus mokesčius ekspertas, turėjo didelį vaidmenį rengiant mokestinius pakeitimus,juos diskutuojant Seime“, – antradienį „Žinių radijui“ teigė V. Augustinavičius.
„Tačiau labai svarbu pabrėžti, kad tarp kitų svarbiausių Finansų ministerijos prioritetų yra naujo Europos Sąjungos biudžeto derybos, Lietuvos pirmininkavimas Europos Sąjungos Tarybai, didžiuliai tarptautiniai formatai ir prezidentas iš naujojo kandidato tikėtųsi ne mažesnių pastangų ir ne mažesnės kokybės, kaip iš gerbiamo R. Šadžiaus“, – pridūrė jis.
Pasak patarėjo, prezidentas su K. Vaitiekūnu dar nesikalbėjo, šis artimiausiomis dienomis turintis įvykti pokalbis bus labai svarbus vertinant jo galimybes dirbti ministru.
Tuo metu su kandidatu į ekonomikos ir inovacijų ministru, šios ministerijos tarnautoju E. Grikšu prezidentas jau buvo susitikęs. Pasak patarėjo, kandidatas dar vertinamas.
„Tam tikra prasme tai yra naujas žmogus, kitas atvejis, nei kalbam apie kai kuriuos ministrus, kurie tęsia darbą. Sprendimo kol kas nėra, renkama įvairi informacija tiek turinio, tiek tai, kas pasirodo ir bendrai viešoje erdvėje“, – sakė V. Augustinavičius.
Anot jo, E. Grikšo stipresnioji pusė yra inovacijos, tačiau ministerija turi ir daugiau svarbių funkcijų, pavyzdžiui, turizmo klausimai, viešųjų pirkimų sistemos tobulinimas, dėmesys Lietuvos pramonei.
Nacionalinio transliuotojo LRT naujienų portalas skelbė, kad E. Grikšo tėvas Jaunius yra dukart teistas už muštynes, tik pagal Baudžiamąjį kodeksą vienąkart tai traktuota kaip viešosios tvarkos pažeidimas, o kitąkart – kaip fizinio skausmo sukėlimas ar nežymus sveikatos sutrikdymas. Anot portalo, pats E. Grikšas kartą bandė gelbėti tėvą duodamas nenuoseklius parodymus.
Naujųjų socdemų koalicijos partnerių „valstiečių“ kandidatas į ekonomikos ministrus 34-erių E. Grikšas Ekonomikos ir inovacijų ministerijoje dirba nuo 2020 metų.
Kandidatas į finansų ministrus K. Vaitiekūnas šiuo metu dirba šios ministerijos viceministru.
