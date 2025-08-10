Dovilė Šakalienė: Lietuva su Pensilvanijos gvardija plės bendradarbiavimą dronų srityje

„Atsižvelgiant į sudėtingą saugumo situaciją su PANG plėtosime bendradarbiavimą dronų ir antidronų sistemų srityje. Ypatingą dėmesį skirsime dronų operatorių ruošimui ir dalinimusi išmoktomis pamokomis“, – sekmadienį Krašto apsaugos ministerijos (KAM) išplatintame pranešime cituojama D. Šakalienė.
Ji rugpjūčio 11-13 dienomis lankysis JAV, kur numatyti ministrės susitikimai su PANG vadovybe, JAV nacionalinės gvardijos biuro vadu, gynybos pramonės ir dirbtinio intelekto kompanijų atstovais.
D. Šakalienė taip pat planuoja lankytis JAV kariniuose daliniuose ir bendrauti su šios šalies žiniasklaida.
Anksčiau šią savaitę krašto apsaugos ministrė pranešė su NATO aukšto lygio vadu sutarusi dėl papildomos sąjungininkų pagalbos saugant Lietuvos oro erdvę.
Pasak D. Šakalienės, Aljansas nedelsiant pradės dalijimąsi papildoma žvalgybine informacija, be to, artimiausiomis savaitėmis į Lietuvą atvyks NATO ekspertų komanda, kuri įvertins oro erdvės stebėseną ir pateiks rekomendacijas dėl gynybos stiprinimo.
Papildomų pajėgumų gynybai nuo bepiločių orlaivių Lietuvos vadovai ieško po to, kai liepą iš Baltarusijos į šalį įskrido du dronai „Gerbera“. Vienas jų, po kelių dienų paieškų surastas Gaižiūnų poligone, nešė 2 kilogramus sprogmenų.
Po šių incidentų krašto apsaugos ir užsienio reikalų ministrai bendru laišku kreipėsi į NATO generalinį sekretorių Marką Rutte (Marką Riutę) ragindami sąjungininkes dislokuoti šalyje antidroninės gynybos pajėgumus.
Pensilvanijos nacionalinė gvardija pagal Valstijos partnerystės programą (angl. State Partnership Program) su Lietuva bendradarbiauja nuo 1993 metų. JAV nuo 2019-ųjų nuolatiniam buvimui Lietuvoje dislokuoja sunkiuosius batalionus.
Kaip pažymėjo KAM, per pastaruosius trejus metus Lietuva iš JAV įsigijo ginkluotės ir įrangos už maždaug 2 mlrd. eurų ir yra didžiausia JAV ginklų pirkėja Baltijos šalyse. Įsigijimai iš JAV sudaro beveik 20 proc. visų šalies pirkimų gynybai.
Pasak ministerijos, Lietuvos investicijos į JAV kariams skirtą infrastruktūrą viršija 200 mln. JAV dolerių. Rudenį planuojama atidaryti naują jiems skirtą infrastruktūrą ir mokymo bazes.
Naujausi komentarai