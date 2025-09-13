Kritikuoja Šakalienę: mažiausios krizės atveju matome pasimetimą ir baimę

„Bet kokios mažiausios krizės atveju tikrai matome tam tikrą pasimetimą ir baimę“, – laidoje „ELTA savaitė“ teigė S. Skvernelis.
„Kalbant apie šitą situaciją, kada mes ne kare, bet (...) arti karo, tai krašto apsaugos ministras turi turėti kitokias asmenines, dalykines ir profesines savybes, kad mes galėtume visiškai saugiai jaustis“, – pridūrė jis.
Politikas neslepia, kad jam abejonių kelia ir šiuo metu numatytas algoritmas, kad sprendimą dėl oro erdvę pažeidusio objekto numušimo, priimtų būtent ministras.
„Po tų istorijų, kurios buvo, kai dronai kirto mūsų sieną, buvo priimtas algoritmas, (...) kad visgi telefoniniu skambučiu tą sprendimą priims krašto apsaugos ministrė. Tai man nekelia pasitikėjimo šitas algoritmas ir jo patikimumas“, – pripažino S. Skvernelis.
Kaip skelbta anksčiau, trečiadienio rytą Lenkijos ginkluotosios pajėgos po pakartotinių oro erdvės pažeidimų, vykstant Rusijos atakai prieš Ukrainą, virš savo teritorijos numušė keliolika rusiškų dronų.
Lenkijai paskelbus apie šį incidentą, Vokietija nusprendė didinti savo įsipareigojimus rytiniame NATO sparne, naikintuvais vykdydama papildomas stebėjimo operacijas.
ELTA primena, kad pastaruoju metu Lietuvos oro erdvę buvo pažeidę du dronai, įskridę iš Baltarusijos.
Liepos pabaigoje policija informavo apie nenustatyto tipo bepilotį orlaivį, vėliau rastą Jonavos rajone esančiame poligone – prokuratūra skelbė, kad jis nešė sprogstamąjį užtaisą.
Laikinoji krašto apsaugos ministrė D. Šakalienė neatmetė, kad tokių atvejų ateityje gali būti ir daugiau.
