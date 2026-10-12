Per devynis mėnesius – 20 viceministro komandiruočių: pasaulį pamatė, ką parvežė?

„Kuris iš jūsų viceministrų dažniausiai keliauja į komandiruotes?“ – klausė žurnalistas.
„Na, ko gero, tas, kuris atsakingas už tarptautinius ryšius“, – į klausimą atsakė finansų ministras Taurimas Valys.
Už tarptautinius ryšius ir finansų rinkos politiką atsakingas finansų viceministras Janušas Kizenevičius. Per aštuonis šių metų mėnesius jis išsiųstas į 20 komandiruočių.
Tai reiškia, kad dažniau nei kas dvi savaites viceministras kur nors skrenda.
„Kyla klausimas, kada žmogus gali dirbti, kai nemažai laiko būna išvykęs“, – sakė buvusi finansų ministrė (TS-LKD) Ingrida Šimonytė.
Kelionių geografija – plati. Finansų ministerija LNK žinioms atsiuntė visą sąrašą. Davosą keitė Londonas, Londoną – Vašingtonas, tada Niujorkas, Paryžius, Ciurichas. Rugsėjį – ir Pietų Korėjos sostinė Seulas.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
„Labai labai rimtos komandiruotės, žiūriu“, – komentavo buvusi finansų ministrė Rasa Budbergytė.
Kvietimų keliauti netrūksta ir premjerui. Tačiau ne į kiekvieną lėktuvą jis lipa.
„Aš ir pats kviečiamas labai daug kur, bet atsisakau vykti“, – sakė premjeras Mindaugas Sinkevičius.
O viceministro darbotvarkėje – viena konferencija po kitos. Finansų technologijos, investicijos, bankai, Europos Sąjungos posėdžiai. Ten jis mezga ryšius, pristato Lietuvą. Savo susitikimus viešina ir socialiniuose tinkluose. Nuotraukų netrūksta.
„Iš šitų visų 20-ies galėčiau pateisinti du ar tris renginius. O ką kitose veikė viceministras? Tikriausiai ekskursijos būna“, – sakė buvęs finansų ministras Algirdas Butkevičius.
Kaip pavyzdį A. Butkevičius nurodo Strasbūrą. Ten J. Kizenevičius susitiko su europarlamentarais.
„Susitikti su Parlamento nariais dažniausiai važiuoja, žinote kas, Parlamento nariai“, – teigė A. Butkevičius.
Ingrida Šimonytė prisimena kitokią taupymo praktiką. Kur nebuvo būtinybės, Lietuvai atstovaudavo ambasadoriai.
„Būna ir tokių atvejų, kai atstovauja ambasadoriai. Kai pati buvau ministre, būdavo aplinkybių, kai, taupydami lėšas, prašydavome ambasadorių atstovauti, jeigu nebūdavo karštų politinių diskusijų“, – sakė I. Šimonytė.
Finansų ministras savo pavaldinį gina. Tiksliau – aiškina, kad su viceministru dirba tik nuo liepos.
„Jo galėtumėte paklausti, nes, be tarptautinių ryšių, esu įsitraukęs į daugelį sričių“, – sakė T. Valys.
Bandėme. Tačiau viešai nurodytu telefonu viceministro pasiekti nepavyko.
Finansų ministerija pranešė, kad interviu nebus. Viceministras ir vėl užsienyje.
„Jis šiuo metu mane pavaduoja Liuksemburge, ECOFIN susitikime, kuriame aš pats turėjau dalyvauti. Tokiuose vizituose privaloma dalyvauti“, – aiškino T. Valys.
Anot premjero, kelionės turi duoti rezultatų, o ne virsti turizmu.
„Jeigu visos atnešė naudą valstybei, matomumą, ekonominę naudą, jeigu iniciatyva buvo išgirsta – gali važiuoti ir dažniau. Jeigu lankomi visi renginiai ir neturima progos nieko išsakyti, o esi tiesiog dalyvis su gražia kortele, gal tai ir neprasminga“, – sakė M. Sinkevičius.
Tačiau ką naudingo iš užsienio parvežė viceministras – naują investuotoją, susitarimą su banku ar papildomą finansavimą – ministras neatsako.
„Aš klausiu rezultatų, bet mano pagrindinis dėmesys dabar yra biudžetas“, – sakė T. Valys.
Konkrečių rezultatų nepateikė ir ankstesni finansų ministrai Kristupas Vaitiekūnas bei Rimantas Šadžius. Tačiau pasidomėti žada premjeras.
„Kadangi iškėlėte klausimą, bus proga pasidomėti, kokie pasiekimai kelionių, kurios įvyko“, – sakė M. Sinkevičius.
J. Kizenevičius viceministru tapo pernai gegužę, tuomečio ministro R. Šadžiaus komandoje. Iki tol daugiau nei dešimtmetį dirbo tarptautiniuose bankuose. Vilniaus universitete baigė teisės, Varšuvoje – finansų ir apskaitos magistro studijas, stažavosi Kembridžo ir Stanfordo universitetuose.
„Dabartinio viceministro tempas šiek tiek didesnis. Kiek girdėjau, jis pakankamai iniciatyvus ir pats susigalvoja tų kelionių“, – sakė buvusi finansų ministrė Gintarė Skaistė.
Už viceministrų komandiruotes paprastai moka mokesčių mokėtojai. Iš valstybės biudžeto dengiami skrydžiai, viešbučiai, dienpinigiai ir kitos išlaidos, nebent jas apmoka renginių organizatoriai.
„Manau, kad į vieną kitą konferenciją, jeigu žmogus perspektyvus, jis galėtų išvažiuoti, bet apsimokėdamas savo pinigais“, – sakė A. Butkevičius.
Ir intensyvios kelionės vyksta tuo metu, kai Vyriausybė turi įtemptą biudžetą – ieško pinigų ir pažadams finansuoti, ir skolai dengti.
„Visais laikais pinigų niekada nebuvo pakankamai ir visoms ministerijoms uždėta pareiga atsakingai naudoti lėšas, kurias leidžia komandiruotėms“, – sakė R. Budbergytė.
Tad prie 4,3 tūkst. eurų mėnesinės algos vien dienpinigiais šiemet jau prisidėjo kone 5 tūkst. eurų.
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