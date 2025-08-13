Demokratai sako nebegalintys dirbti su „Nemuno aušra“

Tokią poziciją politinė jėga išsakė socialdemokratams su demokratais, „aušriečiais“ ir „valstiečiais“ derantis dėl naujos koalicijos, iš pareigų pasitraukus ekspremjerui Gintautui Paluckui.
„Nebegalime dirbti drauge su partija, kuri politinį kapitalą krovėsi antisemitiniais pasisakymais, skleisdama sąmokslo teorijas, atvirai meluodama ir gyventojams pateikdama iškraipytus faktus, skaičius ir niekuo neparemtas nuomones“, – rašoma trečiadienį partijos paskelbtame įraše socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje.
Demokratai dar kartą pabrėžė, kad pernai rudenį jų ir socialdemokratų sudaryta koalicija su „Nemuno aušra“ buvo klaida.
„Kadencijos pradžioje vylėmės, kad keliami skandalai buvo rinkiminė strategija ir rinkimams pasibaigus pavyks susitelkti į laukiančius darbus, o populizmą palikti praeityje. Deja, šios viltys nepasiteisino, – teigiama įraše. – Iš savo klaidų mes mokomės ir jų nekartojame.“
Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ lyderis Saulius Skvernelis iki šiol nebuvo aiškiai įvardijęs, ar partija liktų naujojoje koalicijoje su „Nemuno aušra“.
„Šios partijos pasirinkta retorika ne tik klaidina visuomenę, bet ir skatina nepasitikėjimą demokratija, jos institucijomis, valstybe. Sąmoningai pasirinkta priešinimo, oponentų puolimo, nepasitikėjimo kurstymo taktika ilgainiui griauna pilietinės visuomenės pamatus, o to negalime toleruoti“, – nurodo demokratai.
„Dabar labiau nei bet kada, negalime sau leisti, kad valdžioje būtų jėgos, kurių politinė strategija paremta institucijų, tokių kaip prokuratūra, policija, specialiosios tarnybos, menkinimu“, – rašo jie.
Politinė jėga tvirtina, kad demokratinė valstybė privalo saugoti „savo reputaciją ir vertybinį stuburą“.
Įraše ji taip pat priminė, kad „aušriečių“ lyderiui Remigijui Žemaitaičiui Valstybės saugumo departamentas rekomendavo nesuteikti leidimo dirbti su slapta informacija, o Specialiųjų tyrimų tarnyba yra pradėjusi tyrimą dėl galimo neteisėto partijos finansavimo.
BNS rašė, kad anksčiau trečiadienį savo pozicijas dėl galimo darbo kartu išsakė ir „Nemuno aušra“, netiesiogiai pavadinusi demokratus skaldančia jėga.
