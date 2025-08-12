Saulius Skvernelis neįvardija, ar būtų koalicijoje su „aušriečiais“, nors jų įtraukimą vadina klaida

„Nenorėčiau vėlgi šiandien vertinimų daryti“, – LRT televizijai antradienį sakė Seimo vadovas, atsakydamas į klausimą, ar koalicija gali išlikti tokia, kokia yra dabar.
Politikas ne kartą yra išsakęs poziciją, kad po rinkimų sudaryta koalicija su „aušriečiais“ buvo klaida. S. Skvernelis ir antradienį akcentavo, kad darbas su šia politine jėga yra problema, kurią reikia spręsti.
„Mes tą problemą įvardinome ir (socialdemokratų – BNS) partijos pirmininkas, ir kolegos, kurie buvo, išgirdo. Nemanau, kad mes nuo to atsitrauktume“, – sakė S. Skvernelis. – Manau, kad klaidos pripažinimas nėra silpnumas, tiesiog reikia tą klaidą ištaisyti. Bet ar ji bus taisoma, ar ne, mes tokią poziciją užėmę esame, kad ji būtų ištaisyta.“
Tačiau klaidą agituojantis ištaisyti Seimo pirmininkas pabrėžė galintis kalbėti tik už save, mat partijoje, anot S. Skvernelio, „nuomonių yra įvairių“.
„Reikia taisyti dėl to, kad tikrai yra pasitikėjimas valstybe, valstybės institucijomis, kurios pastoviai yra kvestionuojamos“, – pridūrė politikas.
BNS rašė, kad antradienį su socialdemokratų atstovais susitikęs S. Skvernelis teigė, kad jo vadovaujama politinė jėga svarstytų galimą tolesnį darbą koalicijoje, tačiau tai priklausys nuo socialdemokratų sprendimo.
„Visko gali būti ir šiandien nebūčiau toks tvirtas, kad mes būsim koalicijoje“, – sakė jis.
Tuo metu „Aušriečių“ lyderiui Remigijui Žemaitaičiui pirmadienį užsiminus, kad jo partija gali derybose prašyti Seimo pirmininko posto, S. Skvernelis teigė, kad šis klausimės nėra ant derybų stalo.
„Ne, nėra derybų stalo klausimas“, – patikino Seimo pirmininkas.
Kaip skelbė BNS, socialdemokratai su partneriais aptarti koalicijos ateities susitiko praėjusią savaitę, iš premjero pareigų atsistatydinus Gintautui Paluckui. Tą jis padarė teisėsaugai pradėjus du ikiteisminius tyrimus, susijusius su jo verslu, ir sulaukiant vis daugiau klausimų dėl praeities.
Demokratai anksčiau teigė, kad dėl šio žingsnio nustoja galioti koalicijos sutartis, kurioje G. Paluckas įrašytas kaip premjeras, dėl to būsimose derybose neatmeta poreikio iš naujo spręsti dėl koalicijos sudėties.
Demokratų sąjungai „Vardan Lietuvos“ ir „Nemuno aušrai“ brėžiant „raudonas linijas“ dėl galimo tolimesnio bendradarbiavimo, socialdemokratai bendradarbiavimo galimybes trečiadienį aptars su europarlamentaro Aurelijau Verygos vadovaujama Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga (LVŽS).
LSDP derybinės grupės teigimu, abi dabartinės koalicijos partnerės yra pareiškusios, kad nesant sutarimo, vietoje vienos iš jų sutiktų prie derybų stalo matyti LVŽS.
Atsistatydinus premjerui ir visam Ministrų kabinetui, artimiausiu metu taip pat turės būti formuojama ir nauja Vyriausybė.
Socialdemokratai į premjeres siūlo socialinės apsaugos ir darbo ministrę Ingą Ruginienę.
Naujausi komentarai