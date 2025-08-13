Dėl Ruginienės studijų – klausimai: kaip pavyko baigti per itin trumpą laiką?

„Turėdama VU (Vilniaus universiteto, aut.past) magistro laipsnį, stoja į tuometę Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegiją ir baigia ją per metus laiko. Tuo metu irgi dirbo, vadovavo Miško ir miško pramonės darbuotojų profsąjungų federacijai. Kiek VU Visuomenės sveikatos magistro ir Miškų ūkio bakalauro studijų dalykai persidengia, kad būtų užskaityti iš ankstesnių studijų, lai aiškinasi specialistai arba tie, kas ją ketina skirti premjere, bet pati kolegija nurodo, kad „dauguma jos studijų programų yra unikalios“, ir kas aš tokia, kad netikėčiau – šitokių VU negausi. Studijų, jei ištęstinių, trukmė ir apimtis tuomet – ketveri metai ir 180 ECTS kreditų. Tai su pačiom geriausiom užskaitomis iš visuomenės sveikatos į miškininkystę, vis tiek atrodytų, kad per vienerius mokslo metus be Hermionos laikrodžio neapsieita“, – antradienį feisbuke rašė žurnalistė Rita Miliūtė.
Žurnalistė paviešino ir jai pretendentės į premjero postą pateiktą atsakymą – neva ne viena I. Ruginienė, o visa grupė studijas baigė tokiu tempu: „Buvo surinkta grupė dirbančių miško sektoriuje žmonių, metams pagal specialiąją programą specialybės dalykus studijuoti. Po metų tokių studijų galėjome pasirinkti gauti pažymą apie išklausyti kursą arba stoti į kolegiją išlaikyt egzaminus, dar vienus metus tęsti studijas 2014/2015 ir sėkmingai išlaikius egzaminus apgynus bakalaurinį darbą gauti diplomą“
I. Ruginienė Vyriausiosios rinkimų komisijos anketoje yra nurodžiusi, kad 2005 metais VU baigė Visuomenės sveikatos magistro studijas, 2015 metais Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijoje Miškų ūkio valdymo bakalauro studijas, o 2022 metais Mykolo Romerio universitete LL.M darbo teisės magistro studijas.
I. Ruginienė dėl savo studijų pasiaiškino ir po trečiadienį vykusio susitikimo su prezidentu Gitanu Nausėda. Ji patikslino, kad studijos buvo baigtos ne per vienerius, o dvejus metus.
Kaip socialdemokratę citavo delfi.lt, ji aiškino, kad pirma baigė specializuotą kursą, skirtą žmonėms, kurie yra susiję su miškininkyste.
Kandidatė į premjero postą aiškino, kad jai buvo užskaityta ir dalis buvusių studijų dalykų.
„Aš pati to fakto nežinojau, bet miškininkystėje sužinojau, kad mano medicinos mokslai yra socialiniai mokslai ir miškininkystė, pasirodo, yra socialiniai mokslai. Dėl to tam tikri dalykai iš mano magistro diplomo tiesiog buvo užskaityti kaip trūkstami kreditai“, – sakė I. Ruginienė.
Kaip skelbiama VRK puslapyje, 2012 metais I. Ruginienė Lietuvos miško ir miško pramonės darbuotojų profesinių sąjungų federacijoje tapo pirmininko pavaduotoja, o 2014 metais – pirmininke.
Naujausi komentarai